Himachal Pradesh Election Results 2022: हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला. यामध्ये भाजपनं सत्ता गमावली असून काँग्रेसनं बहुमत गाठलं आहे. पण विशेष म्हणजे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा याचं हे होमपीच आहे. आपल्याच राज्यात ते भाजपला यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. याचीच आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. पण यामागेही बरीच कारणं आहेत. काय आहेत ही कारणं जाणून घेऊयात. (HP Election Results 2022 BJP lost power on JP Nadda home pitch need to know reasons)

भाजपमध्ये अंतर्गत वाद

निवडणुकीपूर्वी हिमाचल प्रदेशात मुख्यमंत्री बदलाची मागणी होत होती. पण भाजपच्या हायकमांडनं याकडं दुर्लक्ष केलं. भाजपच्या प्रचारासाठी केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासह अनेक मंत्री हिमाचल प्रदेशात ठाण मांडून बसले होते. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की यंदाही हिमाचलमध्ये सरकार बदलणार हे भाकितही खरं ठरलं. गेल्यावर्षी हिमाचलमध्ये १ लोकसभेची जागा आणि ३ विधानसभेच्या जागांवर पोटनिवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत भाजपाला मोठी हार मानावी लागली होती. या चारही जागांवर काँग्रेसनं विजय मिळवला होता.

भाजपचा वोट शेअर एक टक्क्यांहून कमी - नड्डा

हिमाचलच्या निकालावर नड्डा म्हणाले, हिमाचलच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी मेहनंत केली. यापूर्वी सरकार बदलायचं तेव्हा पाच टक्के मतदानात फरक पडायचा पण यंदा आमचं सरकार बदललं. आम्हाला एक टक्क्याहून कमी वोट शेअरचा फटका बसला, त्यामुळं भाजपला लोकांना जिंकवायचं होतं पण थोडक्यात आमचा विजय हुकला.

दरम्यान, हिमाचल प्रदेशातील ६८ जागांपैकी ४० जागांवर काँग्रेसनं विजय मिळवला असून २५ जागांवर भाजपचा विजय झाला. आपला इथं एकही जागा मिळाली नाही, पण तीन जागा इतर पक्षांच्या पारड्यात पडल्या आहेत.