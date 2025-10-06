देश

दुर्मीळ घटना! नवजात बाळाच्या पोटात आढळला दुसरा गर्भ; जगभरात फक्त 200 प्रकरणांमध्ये नोंद, काय म्हणाले डॉक्टर?

Rare Medical Phenomenon Reported at Hubballi KIMS Hospital : हुबळीच्या किम्स रुग्णालयात नवजात बाळाच्या गर्भाशयात दुसरा गर्भ आढळल्याने वैद्यकीय जगतात खळबळ उडाली असून, हा प्रकार अत्यंत दुर्मीळ असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
Hubballi KIMS Hospital

  1. हुबळीतील किम्स रुग्णालयात नवजात बाळाच्या गर्भाशयात दुसरा गर्भ आढळला

  2. जगभरातील फक्त २०० प्रकरणांपैकी हुबळीत नोंदवलेला पहिला प्रकार

  3. कुंडगोल तालुक्यातील महिलेची प्रसूतीदरम्यान ही दुर्मीळ घटना उघड

बंगळूर : हुबळीचे किम्स रुग्णालय (Hubballi KIMS Hospital) एका दुर्मीळ घटनेचे साक्षीदार बनले आहे. इथे एका नवजात बाळाच्या गर्भाशयात आणखी एक गर्भ आढळला. ही दुर्मीळ घटना जगभरात फक्त २०० प्रकरणांमध्ये नोंदवली गेली आहे. तथापि, येथे नोंदवलेला हा पहिलाच प्रकार आहे.

