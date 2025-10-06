दुर्मीळ घटना! नवजात बाळाच्या पोटात आढळला दुसरा गर्भ; जगभरात फक्त 200 प्रकरणांमध्ये नोंद, काय म्हणाले डॉक्टर?

हुबळीतील किम्स रुग्णालयात नवजात बाळाच्या गर्भाशयात दुसरा गर्भ आढळलाजगभरातील फक्त २०० प्रकरणांपैकी हुबळीत नोंदवलेला पहिला प्रकारकुंडगोल तालुक्यातील महिलेची प्रसूतीदरम्यान ही दुर्मीळ घटना उघड.बंगळूर : हुबळीचे किम्स रुग्णालय (Hubballi KIMS Hospital) एका दुर्मीळ घटनेचे साक्षीदार बनले आहे. इथे एका नवजात बाळाच्या गर्भाशयात आणखी एक गर्भ आढळला. ही दुर्मीळ घटना जगभरात फक्त २०० प्रकरणांमध्ये नोंदवली गेली आहे. तथापि, येथे नोंदवलेला हा पहिलाच प्रकार आहे..दुसऱ्यांदा गरोदर (Pregnant Woman) राहण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या एका महिलेच्या बाळाच्या गर्भाशयात दुसरा गर्भ असल्याचे आढळून आले. धारवाड जिल्ह्यातील कुंडगोल तालुक्यातील एका गर्भवती महिलेला दुसऱ्या प्रसूतीसाठी केआयएमएसच्या माता आणि बाल विभागात दाखल करण्यात आले होते..Cough Syrup Deaths : 'कफ सिरप'ने घेतला 12 बालकांचा जीव, पाच मुले गंभीर; औषधात आढळला विषारी घटक, नागपूर प्रयोगशाळेत झाली महत्त्वाची चाचणी.महिलेने २३ सप्टेंबर रोजी एका मुलाला जन्म दिला. तथापि, बाळाच्या शरीरात काही बदल दिसून आल्यानंतर, नवजात बाळाचा अल्ट्रासाऊंड करण्यात आला. या दरम्यान, बाळाच्या पोटात पाठीचा कणा असलेला गर्भ आढळून आला. जन्माच्या वेळी नवजात बाळाच्या गर्भाशयात दुसऱ्या गर्भाच्या विकासाला ‘फेट्स इन फेटू’ अशी वैद्यकीय संज्ञा आहे..गर्भाचे अवयव जिवंत नसतात. असे भाग बाळाच्या शरीरात इतरत्र असण्याची शक्यता असते. ही एक दुर्मीळ स्थिती आहे, ज्यामध्ये नवजात बाळाच्या शरीरात असामान्य वस्तुमान वाढते. हे वस्तुमान कवटी, पाठीचा कणा आणि तोंडाच्या आत अशा ठिकाणी दिसू शकते. तथापि, डॉक्टर म्हणतात की हे कधीच पूर्णपणे विकसित होत नाहीत..FAQsप्र.१. ही घटना कुठे घडली?उत्तर : हुबळीतील किम्स रुग्णालयात ही दुर्मीळ वैद्यकीय घटना घडली.प्र.२. हा प्रकार किती दुर्मीळ आहे?उत्तर : जगभरात फक्त सुमारे २०० प्रकरणे नोंदवली गेली असून, भारतात हा पहिलाच प्रकार आहे.प्र.३. या घटनेत काय आढळले?उत्तर : नवजात बाळाच्या गर्भाशयात आणखी एक गर्भ आढळला, ज्यामुळे डॉक्टरही थक्क झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.