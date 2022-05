फरिदाबाद सेक्टर ३७ मधील बॅटरी बनवणाऱ्या कारखान्यात शनिवारी (ता. २१) भीषण आग (Huge fire) लागली. या आगीत तिघांचा मृत्यू (died) झाला आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आग लागली तेव्हा कारखान्यात काम सुरू होते. आगीचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. (Three killed in fire at battery factory in faridabad)

आठवडाभरापूर्वी फरिदाबादच्या (Faridabad) अनंगपूर येथील केमिकल फॅक्टरीला आग (Huge fire) लागली होती. त्यावेळी अग्निशमन विभागाच्या १५ गाड्यांनी अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले होते. या अपघातात कुणाचाही जीव गेला नव्हता. मात्र, आजच्या आगीमुळे घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला. आग इतकी भीषण होती की, तीन कर्मचाऱ्यांचा होरपळून मृत्यू (died) झाला.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. मृतदेह (died) बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.