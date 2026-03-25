Gas Cylinder Shortage Impacts Small Businesses : धक्कादायक! गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिकानं हॉटेलमध्येच घेतला गळफास

यमकनमर्डी (बेळगाव) : कर्जाचा वाढता बोजा आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या टंचाईमुळे त्रस्त झालेल्या हॉटेल व्यावसायिक राम हळ्ळुरी (वय ५०) यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक (Business Crisis Death) घटना हुक्केरी शहरात उघडकीस आली. या घटनेमुळे स्थानिक व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..हुक्केरी येथील जुन्या बसस्थानकाजवळ असलेल्या 'हनुमान हॉटेल'चे मालक हळ्ळुरी यांनी मंगळवारी पहाटे सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन जीवन संपविले. रोजच्याप्रमाणे हॉटेल उघडण्याच्या वेळेतच ही घटना घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली..प्राथमिक माहितीनुसार, हळ्ळुरी हे काही काळापासून आर्थिक अडचणीत होते. हॉटेल व्यवसायातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांच्यावर कर्ज वाढत चालले होते. त्यातच गेल्या आठवडाभरापासून स्वयंपाक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे हॉटेल चालविणे कठीण झाले होते. गॅसअभावी व्यवसाय ठप्प होत असल्याने उत्पन्न पूर्णपणे कोलमडले होते..मुलगा उदय हळ्ळुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलिंडर मिळत नव्हते. त्यामुळे हॉटेल बंद ठेवावे लागत होते. भाडे, कर्जाचे हप्ते आणि इतर खर्च वाढत गेला. या तणावातूनच त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतला. हुक्केरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला.