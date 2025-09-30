Hukkeri Election : प्रतिष्ठेच्या लढतीत कत्ती-ए. बी. पाटलांचाच दबदबा; निवडणुकीत सर्व जागा जिंकल्या, जारकीहोळी-जोल्ले गटाचा सुपडा साफ

हुक्केरी तालुका विद्युत संघ निवडणुकीत स्वाभिमानी पॅनेलने सर्व १५ जागांवर विजय मिळविला.रमेश कत्ती, आमदार निखिल कत्ती व ए. बी. पाटील समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला.जारकीहोळी व जोल्ले गटाच्या पॅनेलचा पराभव झाला..संकेश्वर : बेळगाव जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या व प्रतिष्ठेची लढत ठरलेल्या हुक्केरी तालुका विद्युत संघाच्या निवडणुकीत (Hukkeri Taluka Election) माजी मंत्री ए. बी. पाटील व माजी खासदार रमेश कत्ती यांच्या स्वाभिमानी पॅनेलने (Swabhimani Panel) दणदणीत विजय मिळविला. विरोधी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) व माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या अप्पणगौडा पाटील पॅनेलचा धुव्वा उडाला..रविवारी (ता. २८) एकूण ६०,०४६ मतदारांपैकी ४१,०५० मतदारांनी (६८.३६ टक्के) मतदान केले. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान पूर्ण झाल्यानंतर रात्री १० वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाली. मध्यरात्रीनंतर निकालाचा कल स्पष्ट झाला आणि रमेश कत्ती, आमदार निखिल कत्ती व ए. बी. पाटील समर्थकांचा केंद्राबाहेर जल्लोष सुरू झाला. पहाटे पाच वाजता मतमोजणी पूर्ण झाली. सर्व पंधरा जागांवर विजय मिळवत स्वाभिमानी पॅनेलने ताकद दाखवली..गेल्या महिन्यापासून तालुक्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते. प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीप्रमाणे प्रचाराची रणधुमाळी उडाली होती. ही निवडणूक नेत्यांनीही प्रतिष्ठेची केली होती. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपाने जोर धरला होता. पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, आमदार भालचंद्र जारकीहोळी, आमदार लखन जारकीहोळी, माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी गावोगावी जाऊन प्रचार केला होता..पोलिसांनी तब्बल 10 कोटींचं ड्रग्ज केलं जप्त; अभियंता, विदेशी, दंतवैद्यकीय विद्यार्थ्यासह 7 जणांना अटक, कुठून खरेदी करायचे ड्रग्ज?.रमेश कत्ती, निखिल कत्ती व ए. बी. पाटील यांनीही प्रचाराची सूत्रे ताब्यात घेत गावे पिंजून काढली होती. ही निवडणूक कत्ती यांच्या अस्तित्वाची कसोटी होती तर जारकीहोळी व जोल्ले यांच्यासाठी पुढील वर्चस्वासाठी आवश्यक होती; पण कत्ती व ए. बी. यांनी भावनिक साद घालत मतदारांना आपलेसे करण्यात यश मिळविले. रात्री निकाल जाहीर होताच हजारो समर्थकांनी जल्लोष केला. सोमवारीही उमेदवारांच्या गावांत जल्लोष सुरू होते..मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत दोन्हीकडील कार्यकर्ते व नेते उपस्थित होते. पहिल्यांदा राखीव जागांवरील मतमोजणी झाल्यानंतर त्या सर्व जागा स्वाभिमानी पॅनेलला मिळाल्या. त्यानंतर खुल्या वर्गातील नऊ जागांची मतमोजणी सुरू झाली. यामध्ये आपले उमेदवार विजयी होतील, अशी आशा धरून अप्पणगौडा पॅनेलचे नेते उपस्थित होते; पण त्यांचे मताधिक्क्य वाढत गेल्याने पराभव स्वीकारून कार्यकर्ते रवाना झाले. त्यानंतर कत्ती- ए. बी. समर्थकांचा पहाटे जल्लोष सुरू झाला. प्रत्येक उमेदवाराने चार ते सात हजारांपर्यंत मताधिक्क्य मिळवून दणदणीत विजय मिळविला आहे..SC Reservation : 'अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करू नका, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडणार'; आनंदराज आंबेडकरांचा सरकारला थेट इशारा.संघ-संस्थांमध्ये राजकारण नको ही माझी भूमिका आहे. मी काँग्रेसचा, रमेश कत्ती भाजपचे असूनही तालुक्याच्या हितासाठी एकत्र आलो. संस्था वाचवण्याची जबाबदारी जनतेने आमच्याकडे दिली, ती प्रामाणिकपणे पार पाडू.- ए. बी. पाटील, माजी मंत्रीतालुक्यातील जनता सुज्ञ आहे. ते भाषणबाजीला व प्रलोभनाला बळी पडले नाहीत. आमच्यावर जनतेचा विश्वास आहे हे स्पष्ट झाले. ही स्वाभिमानाची लढाई होती आणि आम्ही जिंकली. तालुक्याचा विकास व जनतेची सुरक्षितता आम्ही अखेरपर्यंत करू.- रमेश कत्ती, माजी खासदार.क्षणचित्रेमाजी मंत्री दिवंगत उमेश कत्ती यांच्या निधनानंतर आमदारकीत मिळालेल्या विजयाप्रमाणेच, तब्बल दोन वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुकीतही कत्ती परिवाराने पुन्हा एकदा ए. बी. पाटील यांच्या साथीने तालुक्यातील वर्चस्व सिद्ध केले.ही निवडणूक जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली असून आता याचा आगामी जिल्हा बँक व हिरण्यकेशी साखर कारखाना निवडणुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.माजी मंत्री ए. बी. पाटील यांचे चिरंजीव विनय पाटील व माजी खासदार रमेश कत्ती यांचे चिरंजीव पृथ्वी कत्ती यांचा विजय लक्षवेधी ठरला. या दोघांमधून एकाची संघाच्या अध्यक्षपदी निवड निश्चित मानली जात आहे..विजयी उमेदवार (पडलेली मते)पृथ्वी कत्ती २१,८८०विनय पाटील १९,९२५कलगौडा पाटील २०,८४४सातप्पा मधुमाले १८,५३८महावीर निलजगी १८,५८३शिवानंद मुडशी १८,७१९बसवराज मुन्नोळी १८,४०६सातप्पा वासेदार १७,८७३महादेव क्षीरसागर १७,३९३मेहबूबा नाईकवाडी १९,८६३मंगल मुडलगी १९,४६८गजानन क्वळ्ळी २०,४२७सातप्पा नाईक १८,७९५गंगप्पा सन्ननाईक २०,२५०सनप्पा लकप्पगोळ १८,२६२.FAQsप्र.१: हुक्केरी तालुका विद्युत संघ निवडणुकीत कोण जिंकले?उ: स्वाभिमानी पॅनेलने सर्व १५ जागांवर विजय मिळविला.प्र.२: विरोधी पॅनेलचा पराभव कोणी केला?उ: अप्पणगौडा पाटील पॅनेलचा पराभव रमेश कत्ती व ए. बी. पाटील यांच्या स्वाभिमानी पॅनेलने केला.प्र.३: निवडणुकीत मतदानाचा टक्का किती होता?उ: एकूण ६८.३६ टक्के मतदान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.