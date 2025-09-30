देश

Hukkeri Election : प्रतिष्ठेच्या लढतीत कत्ती-ए. बी. पाटलांचाच दबदबा; निवडणुकीत सर्व जागा जिंकल्या, जारकीहोळी-जोल्ले गटाचा सुपडा साफ

Swabhimani Panel Registers Landslide Victory in Hukkeri Taluka Election : ही निवडणूक कत्ती यांच्या अस्तित्वाची कसोटी होती तर जारकीहोळी व जोल्ले यांच्यासाठी पुढील वर्चस्वासाठी आवश्यक होती.
  1. हुक्केरी तालुका विद्युत संघ निवडणुकीत स्वाभिमानी पॅनेलने सर्व १५ जागांवर विजय मिळविला.

  2. रमेश कत्ती, आमदार निखिल कत्ती व ए. बी. पाटील समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला.

  3. जारकीहोळी व जोल्ले गटाच्या पॅनेलचा पराभव झाला.

संकेश्‍वर : बेळगाव जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या व प्रतिष्ठेची लढत ठरलेल्या हुक्केरी तालुका विद्युत संघाच्या निवडणुकीत (Hukkeri Taluka Election) माजी मंत्री ए. बी. पाटील व माजी खासदार रमेश कत्ती यांच्या स्वाभिमानी पॅनेलने (Swabhimani Panel) दणदणीत विजय मिळविला. विरोधी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी (Satish Jarkiholi) व माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या अप्पणगौडा पाटील पॅनेलचा धुव्वा उडाला.

