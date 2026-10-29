देश

Karwa Chauth 2026: पत्नीला किडनी दान करून वाचवला जीव; आता तिच्याच दीर्घायुष्यासाठी पतीने धरला करवा चौथचा निर्जळी उपवास

Kidney Donor Husband Keeps Fast for Wife Long Life: पत्नीला किडनी दान करून वाचवला जीव; आता तिच्या दीर्घायुष्यासाठी पतीचा करवा चौथचा निर्जळी उपवास
Heartwarming Karwa Chauth Story Husband Gives Kidney to Save Wife and Observes Nirjala Fast for Her Long Life and Happiness

Heartwarming Karwa Chauth Story Husband Gives Kidney to Save Wife and Observes Nirjala Fast for Her Long Life and Happiness

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रेम, त्याग आणि एकमेकांना दिलेली साथ यांचे उदाहरण ठरणारी कहाणी आग्रा येथील प्रियांक कुमार आणि रितू यांची आहे. पत्नीच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यानंतर तिचे प्राण वाचवण्यासाठी प्रियांक यांनी स्वतःची किडनी दान केली. प्रत्यारोपणानंतर रितू यांना नियमित औषधे घेणे आवश्यक असल्याने त्यांना करवा चौथचा निर्जळी उपवास करता येत नाही. त्यामुळे २०२३ पासून प्रियांक स्वतः पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी हा उपवास करत आहेत. संध्याकाळी रितू पूजेचे विधी पूर्ण करतात.

Loading content, please wait...
love story
Kidney
Karwa Chauth
Kidney Transplant Success
husband wife conflict
Marathi News Esakal
www.esakal.com