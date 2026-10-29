Karwa Chauth 2026: पत्नीला किडनी दान करून वाचवला जीव; आता तिच्याच दीर्घायुष्यासाठी पतीने धरला करवा चौथचा निर्जळी उपवास

प्रेम, त्याग आणि एकमेकांना दिलेली साथ यांचे उदाहरण ठरणारी कहाणी आग्रा येथील प्रियांक कुमार आणि रितू यांची आहे. पत्नीच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्यानंतर तिचे प्राण वाचवण्यासाठी प्रियांक यांनी स्वतःची किडनी दान केली. प्रत्यारोपणानंतर रितू यांना नियमित औषधे घेणे आवश्यक असल्याने त्यांना करवा चौथचा निर्जळी उपवास करता येत नाही. त्यामुळे २०२३ पासून प्रियांक स्वतः पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी हा उपवास करत आहेत. संध्याकाळी रितू पूजेचे विधी पूर्ण करतात..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.आजारपणामुळे आयुष्याला कठीण वळणआग्रा येथील शास्त्रीपुरम परिसरात राहणारे ४५ वर्षीय प्रियांक कुमार आणि ४४ वर्षीय रितू यांचा विवाह ९ जुलै २००८ रोजी झाला. प्रेमविवाह केलेल्या या दांपत्याला एक मुलगी आहे. प्रियांक एका इलेक्ट्रिक वाहन कंपनीत राष्ट्रीय विक्री प्रमुख म्हणून काम करतात, तर रितू शिक्षिका होत्या.२०२१ मध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर रितू यांच्या प्रकृतीत बिघाड होऊ लागला. त्यांच्या पायांना सूज येणे आणि उलट्या होणे असा त्रास सुरू झाला. तपासणीनंतर त्यांच्या एका किडनीमध्ये गंभीर संसर्ग असल्याचे समोर आले. त्यानंतर दुसरी किडनीही निकामी झाली.रितू यांना आठवड्यातून तीन वेळा डायलिसिस करावे लागत होते. उपचारांसाठी आग्रा आणि दिल्लीदरम्यान सतत प्रवास सुरू होता. या काळात त्यांचे वजन घटून अवघे २९ किलोग्रॅम झाले. कुटुंबासाठी हा काळ शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही कठीण होता..पतीने स्वतःची किडनी दान करण्याचा घेतला निर्णयडॉक्टरांनी किडनी प्रत्यारोपणाचा पर्याय सुचवल्यानंतर दात्याचा शोध सुरू झाला. रितू यांच्या सासू, आई आणि भावाच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या; मात्र रक्तगट किंवा अन्य वैद्यकीय कारणांमुळे किडनी दान करणे शक्य झाले नाही.पत्नीची खालावत चाललेली प्रकृती पाहून प्रियांक यांनी स्वतःची किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबीयांनी मुलीचे भविष्य आणि दोघांवर शस्त्रक्रिया होण्याच्या जोखमीचा विचार करून त्यांना या निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रियांक आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.दोघांचा रक्तगट जुळला आणि प्रियांक यांच्या वैद्यकीय चाचण्याही अनुकूल आल्या. अखेर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली. या प्रत्यारोपणामुळे रितू यांना नव्याने आयुष्य जगण्याची संधी मिळाली..पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी पतीचा उपवासकिडनी प्रत्यारोपणानंतर रितू यांना नियमित औषधे घेणे आणि वेळेवर जेवण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना निर्जळी उपवास करणे शक्य नव्हते. मात्र, करवा चौथचे व्रत करण्याची त्यांची इच्छा होती.पत्नीची भावना लक्षात घेऊन प्रियांक यांनी स्वतः उपवास करण्याचा निर्णय घेतला. २०२३ पासून ते करवा चौथच्या दिवशी दिवसभर निर्जळी उपवास करतात. पत्नीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी त्यांनी ही परंपरा सुरू ठेवली आहे. संध्याकाळी रितू पूजेचे विधी पूर्ण करतात..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहनआपल्या अनुभवातून प्रियांक आणि रितू यांनी नात्यातील संवाद, परस्पर आदर आणि संकटकाळात एकमेकांना दिलेली साथ यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आर्थिक परिस्थितीपेक्षा कठीण प्रसंगी जोडीदाराने दिलेली साथ अधिक महत्त्वाची ठरते, असा संदेशही त्यांनी दिला.रितू यांनी आरोग्याबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. पुरेसे पाणी पिणे, स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देणे आणि संसर्गाची लक्षणे दिसल्यास वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.प्रियांक आणि रितू यांचा प्रवास आजारपण, उपचार आणि त्यातून सावरण्याच्या संघर्षाची कहाणी आहे. पत्नीला किडनी दान करण्यापासून ते तिच्या आरोग्यासाठी करवा चौथचा उपवास करण्यापर्यंत प्रियांक यांनी घेतलेले निर्णय त्यांच्या नात्यातील परस्पर जिव्हाळा आणि समर्पण अधोरेखित करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.