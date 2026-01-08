देश

Crime: नवऱ्याचे घनदाट केस आवडायचे; पत्नीने प्रेमाने डोक्यावरून हात फिरवला अन् सगळे केसच हाती आले, नंतर... जे घडलं ते भयंकर

Husband Fraud Marriage: पतीने विग घालून टक्कल लपवून पत्नीशी लग्न केल्याची घटना समोर आली आहे. यानंतर एका महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध गंभीर आरोप करत खटला दाखल केला आहे.
man hid baldness with wig

चित्रपट अनेकदा समाजाचे प्रतिबिंब दाखवतात, परंतु कधीकधी वास्तव आणखी कठोर आणि धक्कादायक असते. तुम्हाला बॉलीवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाचा प्रसिद्ध चित्रपट "बाला" आठवत असेल, ज्यामध्ये नायक त्याचे टक्कल विगने लपवतो आणि लग्न करतो. ही कथा रुपेरी पडद्यावर विनोद आणि मनोरंजनाचा स्रोत असली तरी, ग्रेटर नोएडाच्या बिसरख पोलीस स्टेशन परिसरातील एका महिलेसाठी ती एक दुःस्वप्न ठरली आहे.

