Crime: नवऱ्याचे घनदाट केस आवडायचे; पत्नीने प्रेमाने डोक्यावरून हात फिरवला अन् सगळे केसच हाती आले, नंतर... जे घडलं ते भयंकर

चित्रपट अनेकदा समाजाचे प्रतिबिंब दाखवतात, परंतु कधीकधी वास्तव आणखी कठोर आणि धक्कादायक असते. तुम्हाला बॉलीवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाचा प्रसिद्ध चित्रपट "बाला" आठवत असेल, ज्यामध्ये नायक त्याचे टक्कल विगने लपवतो आणि लग्न करतो. ही कथा रुपेरी पडद्यावर विनोद आणि मनोरंजनाचा स्रोत असली तरी, ग्रेटर नोएडाच्या बिसरख पोलीस स्टेशन परिसरातील एका महिलेसाठी ती एक दुःस्वप्न ठरली आहे. .गौर सिटी सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने तिच्या पतीवर लग्नानंतर त्याचे टक्कल लपवण्याचाच नव्हे तर तिला अश्लील फोटो देऊन ब्लॅकमेल करण्याचा आरोप केला आहे. १६ जानेवारी २०२४ रोजी दिल्लीतील राणा प्रताप बाग येथील रहिवासी संयम जैन यांनी ग्रेटर नोएडा येथील रहिवासी असलेल्या पीडितेशी मोठ्या थाटामाटात लग्न केले तेव्हा ही घटना सुरू झाली. लग्नाच्या वेळी, मुलीच्या कुटुंबाला सांगण्यात आले की, वर केवळ चांगल्या पदावरच नाही तर तो शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि देखणा देखील आहे. त्याच्या जाड केसांची विशेष प्रशंसा करण्यात आली. .Viral Video : पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरुन तरुणीचे दिवसाढवळ्या अपहरण, संरक्षण मागायला आली अन्... थरारक व्हिडिओ.लग्नानंतर काही दिवसांनीच सत्य समोर आले आणि महिलेला खूप भीती वाटली. तिला आढळले की, तिच्या नवऱ्याला पूर्णपणे टक्कल पडला होता. त्याने विग वापरला होता. तो केवळ त्याच्या केसांबद्दल खोटे बोलत नव्हता तर त्याच्या पात्रतेबद्दलही खोटे बोलत होता. पीडितेचा आरोप आहे की ही, फसवणूक केवळ टक्कल पडण्यापुरती मर्यादित नव्हती. लग्नापूर्वी संयम जैन यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल आणि वार्षिक उत्पन्नाबद्दल केलेले दावे देखील पूर्णपणे खोटे ठरले. .जेव्हा महिलेने या खोट्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली तेव्हा कुटुंबात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. पीडितेच्या मते, कोणतेही नाते विश्वासावर आधारित असते. परंतु हे नाते खोट्यावर आधारित असते. शारीरिक सौंदर्य लपवणे ही एक गोष्ट आहे, परंतु करिअर आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी लपवणे हा पूर्णपणे विश्वासघात आहे. महिलेचा आरोप आहे की, लग्न जसजसे जुने होत गेले तसतसे भांडण वाढत गेले. जेव्हा तिने या फसवणुकीचा विरोध केला तेव्हा तिच्या पतीने त्याचे खरे रंग उघड केले. .असा आरोप आहे की, संयम जैनने त्याच्या पत्नीचे तिच्या मोबाईल फोनवरून अनेक खाजगी आणि गोपनीय फोटो काढले. या फोटोंचा वापर करून तो तिला ब्लॅकमेल करू लागला. आरोपी पतीने पैसे न दिल्यास हे खाजगी फोटो इंटरनेटवर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. आरोपीने घाबरलेल्या महिलेकडून वारंवार पैसे उकळले. तिने विरोध केला तेव्हा तिला मारहाण करण्यात आली. शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला..लेकाशिवाय आयुष्य अपूर्ण, पण त्याचं स्वप्न पूर्ण करेन; वेदांता ग्रुपचे अनिल अग्रवाल ७५ टक्के संपत्ती दान करणार, ३५ हजार कोटींची नेटवर्थ.पीडितेने तिच्या तक्रारीत केवळ तिच्या पतीचेच नव्हे तर तिच्या सासू आणि सासऱ्यांचेही आरोपी म्हणून नाव घेतले आहे. तिचा दावा आहे की, इतर सासरचे लोकही या कटात सहभागी होते. त्यांनी तिला गप्प राहण्यासाठी दबाव आणला. अखेर हार मानून महिलेने बिसरख पोलीस ठाण्यात न्यायासाठी अर्ज केला. तिच्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी तिचा पती संयम जैन आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध फसवणूक, मारहाण आणि आयटी कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आता सखोल तपास करत आहेत. डिजिटल पुरावे गोळा करत आहेत.