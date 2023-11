Hyderabad Fire: हैदराबादमध्ये एका अपार्टमेंटच्या तळमजल्यावरील गोडाऊनला लागलेल्या भीषण आगीत 6 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. याचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. (Hyderabad Fire Massive fire breaks out at godown on ground floor of apartment 6 peope died)

अग्निशमन दलाचं युद्धपातळीवर काम

या दुर्घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे यामध्ये अग्निशमनदलाचे कार्यकर्ते लोकांना वाचवताना दिसत आहेत. इमारतीच्या खिडकीत शिडी लावून महिला आणि लहान मुलांना वाचवताना दिसत आहेत.

आगीच स्वरुप इतकं भीषण होतं की, ती भडकल्यानंतर ती इतक्या वेगानं पसरली की इमारतीतील लोकांना बाहेर पडताही आलं नाही. या आगीत एक बाळंही अडकून पडलं होतं, पण त्याला पोलिसांनी सुखरुपरित्या बाहेर काढलं आहे.(Latest Marathi News)

गोडाऊनला आग

पोलीस उपायुक्त व्यंकटेश्वर राव यांच्या माहितीनुसार, हैदराबादच्या बाजारघाट भागात ही दुर्घटना घडली. यामध्ये ६ रहिवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. इमारतीच्या तळमजल्यावरील गोडाऊनला आग लागल्यानंतर ती वेगानं इमारतीत पसरली. (Marathi Tajya Batmya)