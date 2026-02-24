Hyderabad Ferrari Crash : 4 कोटींच्या Ferrari चा चक्काचूर; डिव्हायडर तोडून गाड्यांना उडवलं, तिघे गंभीर जखमी, अभिनेत्याच्या घरासमोर काय घडलं?

हैदराबाद : तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमधील जुबली हिल्स परिसरात रविवारी पहाटे एक भीषण अपघात घडला. आलिशान फेरारी कारचे ब्रेक अचानक निकामी झाल्याने आणि स्टेअरिंग लॉक झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले. भरधाव वेगातील ही कार रोड क्रमांक ४५ वरील डिव्हायडरवर आदळली आणि त्यानंतर समोरून येणाऱ्या कारला (Hyderabad Jubilee Hills Ferrari Crash) धडकली. या भीषण अपघातात तिघेजण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..ही फेरारी कार (luxury car accident) अंदाजे ३.५ ते ४ कोटी रुपयांच्या किमतीची असल्याचे सांगितले जात आहे. लोकप्रिय टॉलीवूड अभिनेते नंदमुरी बालकृष्ण यांच्या निवासस्थानाजवळ हा अपघात घडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, वेगात येणाऱ्या कारने अचानक नियंत्रण गमावले. प्रथम ती डिव्हायडरवरील विजेच्या खांबावर आदळली आणि त्यानंतर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनाला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती, की मागून येणारी अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली..Nagpur Youth Case : 'बाबा, मी पुलावरून उडी घेतोय...'; वडिलांना फोन केला अन्..., आत्महत्येपूर्वीचा थरार CCTV मध्ये कैद, 25 वर्षीय प्रज्वलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?.अपघातानंतर काही काळ त्या भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि वाहतूक विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना तात्काळ जवळच्या खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. तर, काही जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर येत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Accident : सिल्लोड तालुक्यात भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला दुचाकीची जोराची धडक, बिअरबारवर काम करणाऱ्या दोघांचा जागीच मृत्यू.या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. फेरारी कार ई. वेंकट राजा रेड्डी यांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे समजते. चालकाची ओळख अद्याप अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलेली नाही. प्राथमिक चौकशीत चालक मद्यधुंद नसल्याचे स्पष्ट झाले असून तो एका लग्नसमारंभासाठी जात असल्याची माहिती आहे..तांत्रिक तपास पथकाने ब्रेक आणि इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र, सविस्तर यांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले असून सर्व बाजूंनी चौकशी सुरू आहे..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा : https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.