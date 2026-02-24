Hyderabad Ferrari Crash : 4 कोटींच्या Ferrari चा चक्काचूर; डिव्हायडर तोडून गाड्यांना उडवलं, तिघे गंभीर जखमी, अभिनेत्याच्या घरासमोर काय घडलं?

देश

हैदराबाद : तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमधील जुबली हिल्स परिसरात रविवारी पहाटे एक भीषण अपघात घडला. आलिशान फेरारी कारचे ब्रेक अचानक निकामी झाल्याने आणि स्टेअरिंग लॉक झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटले. भरधाव वेगातील ही कार रोड क्रमांक ४५ वरील डिव्हायडरवर आदळली आणि त्यानंतर समोरून येणाऱ्या कारला (Hyderabad Jubilee Hills Ferrari Crash) धडकली. या भीषण अपघातात तिघेजण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

