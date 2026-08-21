देश

Hyderabad Accident : कोट्यवधींच्या 'सुपर कार' ने घेतला महिलेचा जीव; खासदारपुत्रावर गुन्हा दाखल

पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, अपघाताच्या वेळी ॲस्टन मार्टिन कार संजुश चालवत होते. माधापूर पोलिसांनी संजुश यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०६(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
Aston Martin car involved in the fatal Madhapur road accident in Hyderabad, in which a 26-year-old woman reportedly lost her life.

Aston Martin car involved in the fatal Madhapur road accident in Hyderabad, in which a 26-year-old woman reportedly lost her life.

Sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

आंध्र प्रदेशातील जन सेना पक्षाचे राज्यसभा खासदार लिंगमनेनी रमेश यांचे पुत्र लिंगमनेनी संजुश यांच्यावर तेलंगणामध्ये एका रस्ते अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १६ ऑगस्ट रोजी हैदराबादमधील माधापूर येथील हायटेक सिटी परिसरात घडली. भरधाव वेगाने येणाऱ्या 'ॲस्टन मार्टिन' कारची धडक बसल्याने २६ वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला.

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