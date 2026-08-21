Hyderabad Accident : कोट्यवधींच्या 'सुपर कार' ने घेतला महिलेचा जीव; खासदारपुत्रावर गुन्हा दाखल

आंध्र प्रदेशातील जन सेना पक्षाचे राज्यसभा खासदार लिंगमनेनी रमेश यांचे पुत्र लिंगमनेनी संजुश यांच्यावर तेलंगणामध्ये एका रस्ते अपघातात महिलेचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १६ ऑगस्ट रोजी हैदराबादमधील माधापूर येथील हायटेक सिटी परिसरात घडली. भरधाव वेगाने येणाऱ्या 'ॲस्टन मार्टिन' कारची धडक बसल्याने २६ वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला..तपासाअंती पोलिसांनी लिंगमनेनी संजुश यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. मृत महिलेची ओळख भारती मुखी अशी पटली असून, त्या मूळच्या ओडिशाच्या रहिवासी होत्या. मृत महिला हैदराबादमधील 'इनऑर्बिट मॉल'मधील 'लाइफस्टाईल' स्टोअरमध्ये काम करत होती. अपघाताच्या वेळी, भारती जेवण करून एका सहकाऱ्यासोबत मॉलच्या दिशेने परतत होती. माधापूर परिसरात रस्ता ओलांडत असताना, भरधाव वेगाने येणाऱ्या ॲस्टन मार्टिन कारने तिला जोरदार धडक दिली..Nalasopara Accident: भारत पेट्रोलियमच्या गॅस वितरण वाहनाने दुचाकीस्वाराला उडवलं, तरुणाचा मृत्यू .अपघातानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशी आणि पुराव्यांच्या आधारे, घटनेच्या वेळी ती आलिशान कार खासदार लिंगमनेनी रमेश यांचे पुत्र लिंगमनेनी संजुश चालवत होते, हे तापासात समोर आले.माधापूर पोलिसांनी आरोपी संजुश यांच्यावर 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम १०६(१) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. हे कलम निष्काळजीपणामुळे किंवा बेदरकारपणे वाहन चालवल्यामुळे मृत्यू ओढवल्याच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे..एका व्हीआयपी कुटुंबातील व्यक्तीचा मुलगा आणि कोट्यवधी रुपये किमतीची 'सुपरकार' यांचा या अपघातात सहभाग असल्याने या प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.