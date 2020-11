हैदराबाद - ट्राफीक पोलिस हा तसा एखाद्या चौकात किंवा रस्त्यावर वाहतूकीचं नियोजन करत असलेला माणूस. रस्त्यावर वाहतूक विस्कळीत होऊ नये आणि ट्राफीक जाम होऊ नये यासाठी कार्यरत असतात. आता अशाच एका ट्राफीक पोलिसाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आपलं कर्तव्य बजावत असलेल्या या ट्राफिक पोलिसावर कौतुकाचा व्रषाव केला जात आहे. हैदराबादमधील असलेल्या या व्हिडिओमध्ये ट्राफिक पोलिसाने एका अ‍ॅम्ब्युलन्सला गर्दीतून वाट करून दिल्याचं दिसतं. यासाठी पोलिस अॅम्ब्युलन्सच्या पुढे धावत जाऊन आडव्या असलेल्या गाड्यांना बाजूला होण्यासाठी विनंती करतो.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अबिड्स इथून कोटीला निघालेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्समधील रुग्णाची परिस्थिती गंभीर होती. अ‍ॅम्ब्युलन्स जेव्हा ट्राफइकमध्ये अडकली तेव्हा वाहतूक नियंत्रण करणाऱ्या ट्राफिक पोलिसाने पुढे येत अ‍ॅम्ब्युलन्सला मार्ग करून दिला. यासाठी ट्राफिक पोलिस गाडीच्या पुढे धावत राहिला आणि वाटेत आडव्या असलेल्या गाडीचालकांना बाजूला होण्याची विनंती केली आणि अ‍ॅम्ब्युलन्ससाठी मार्ग मोकळा केला.

#WATCH Hyderabad Traffic Police personnel G.Babji ran more than a kilometre to clear traffic for an ambulance carrying a patient during peak traffic hours yesterday pic.twitter.com/Kkx5PxOVij

— ANI (@ANI) November 5, 2020