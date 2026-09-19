Hydrogen Train India : पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेची 170 किमी फेरी रिकामीच; २६०० क्षमता पण दैनंदिन प्रवासी फक्त ६०; दिल्लीपर्यंत विस्ताराची वेळ

नवी दिल्ली : रेल्वेगाडीची क्षमता दोन हजार प्रवाशांपेक्षा जास्त आहे आणि दररोज संपूर्ण मार्गावर केवळ ६० ते ८० प्रवासीच प्रवास करीत आहेत, अशी स्थिती देशातील पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेची आहे. हरियानातील जिंद ते सोनीपत या ८९ किलोमीटरच्या मार्गावर चालणाऱ्या या रेल्वेत प्रवाशांची संख्या अत्यल्प असल्याने तिच्या मार्गाचा दिल्लीपर्यंत विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. या मार्गावर यापूर्वी धावणाऱ्या डेमू रेल्वेलाही कमी प्रवासीसंख्येचा सामना करावा लागत होता..दिल्लीपर्यंत विस्तार कमी प्रवासीसंख्येमुळे ही रेल्वे आता दिल्लीतील आझादपूर स्थानकापर्यंत नेण्याच्या रेल्वे मंत्रालयाचा विचार आझादपूर हे दिल्लीतील प्रमुख घाऊक फळ बाजाराचे ठिकाण रेल्वे दिल्लीपर्यंत पोहोचल्यास प्रवाशांसाठी तिचा वापर अधिक सोयीचा ठरू शकतो, असे रेल्वेचे मत ही रेल्वे दिल्लीपर्यंत नेण्याची स्थानिक नागरिकांची मागणी सध्या रेल्वेकडून या विस्ताराच्या विविध मुद्द्यांचा अभ्यास केला जात आहे..Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.तांत्रिक बाबी आणि व्यवहार्यता तपासल्यानंतरच अंतिम निर्णय होणार मोठ्या क्षमतेच्या तुलनेत प्रवाशांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने रेल्वेचा वापर मर्यादित ठरतोय. देशातील पहिली हायड्रोजन रेल्वे १७ जुलै २०२६ रोजी हरियाणातील जिंद-सोनीपत मार्गावर धावण्यास सुरुवात सध्या संपूर्ण प्रवासादरम्यान केवळ ४० ते ६० प्रवासी या रेल्वेचा वापर करतात एकूण प्रवासी क्षमता सुमारे दोन हजार ६०० नोकरदार वर्ग आणि औद्योगिक कामगारांची संख्या कमी असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद मर्यादित कमी प्रवाशांंमुळे या रेल्वेची एकच फेरी होत आहे..Iran Execution : इराणने मोसादच्या गुप्तहेराला दिली फाशी, इस्त्रायलला संवेदनशील लष्करी माहिती पुरवल्याचा आरोप.सुरुवातीला जिंद ते सोनीपतदरम्यान दोन फेऱ्यांचे नियोजन होते गेल्या सुमारे दोन महिन्यांपासून या हायड्रोजन रेल्वेचे संचालन उत्तर रेल्वे करीत आहे. मार्ग विस्तारातील आव्हाने व स्थिती हायड्रोजन रेल्वे दहा डब्यांची असून तिची क्षमता २, ६०० प्रवासी आहे दिल्लीहून धावणाऱ्या रेल्वेंना मोठ्या संख्येने प्रवाशांची वाहतूक करण्यासाठी १८ ते २० किंवा त्याहून अधिक डबे आवश्यक असतात पूर्ण इंधन भरल्यानंतर ही रेल्वे सुमारे २५० ते ३०० किलोमीटर धावू शकते. सध्या हायड्रोजन भरण्याची सुविधा केवळ जिंद येथे उपलब्ध जिंद ते दिल्ली हे अंतर सुमारे १३० किलोमीटर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.