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Hydrogen Train India : पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेची 170 किमी फेरी रिकामीच; २६०० क्षमता पण दैनंदिन प्रवासी फक्त ६०; दिल्लीपर्यंत विस्ताराची वेळ

2,600-Passenger Capacity Train Carries Only 40 to 60 Daily : २,६०० प्रवासी क्षमतेच्या या रेल्वेचा दिल्लीतील आझादपूरपर्यंत विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाचा रेल्वे मंत्रालयाकडून तांत्रिक आणि व्यवहार्यता अभ्यास केला जात आहे.
Hydrogen Train India

Hydrogen Train India

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : रेल्वेगाडीची क्षमता दोन हजार प्रवाशांपेक्षा जास्त आहे आणि दररोज संपूर्ण मार्गावर केवळ ६० ते ८० प्रवासीच प्रवास करीत आहेत, अशी स्थिती देशातील पहिल्या हायड्रोजन रेल्वेची आहे. हरियानातील जिंद ते सोनीपत या ८९ किलोमीटरच्या मार्गावर चालणाऱ्या या रेल्वेत प्रवाशांची संख्या अत्यल्प असल्याने तिच्या मार्गाचा दिल्लीपर्यंत विस्तार करण्याची वेळ आली आहे. या मार्गावर यापूर्वी धावणाऱ्या डेमू रेल्वेलाही कमी प्रवासीसंख्येचा सामना करावा लागत होता.

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