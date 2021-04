भारतातील घटनांवर अमेरिका गप्प का ? राहुल गांधींनी केली तक्रार

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राहुल गांधी यांनी हार्वर्ड कॅनेडी स्कूलचे अॅम्बेसेडर निकोलस बर्न्स यांच्याबरोबरील व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये भाजप सरकारवर देशाच्या संस्थात्मक रचनेवर कब्जा केल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर भारतात होत असलेल्या घटनांवर अमेरिकेचे मौन का, असा तक्रारीचा सूरही आळवला. निकोलस बर्न्स यांच्याबरोबरील चर्चेत त्यांनी भारतात जे काही होत आहे, त्यावर अमेरिकेतील संस्थांकडून काहीच ऐकायला मिळत नाही, असे म्हटले.

'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, राहुल गांधी म्हणाले की, भारतात काय होत आहे, याबाबत मला अमेरिकेतील संस्थांकडून काहीच ऐकायला मिळत नाही. जर तुम्ही लोकशाहीतील भागीदारीबाबत बोलत असाल तर भारतात जे काही घडत आहे, त्यावर अमेरिका काहीच का बोलत नाही ? इथे जे काही होत आहे, त्यावर तुमचं (निकोलस बर्न्स) मत काय आहे, हे मला विचारायचं आहे.

हेही वाचा- मिनी लॉकडाऊन; पुणेकरांना याची उत्तरे मिळणार का?

त्यांनी पुढे म्हटले की, मला असा विश्वास आहे की, अमेरिका हा एक सखोल विचार आहे. तुमच्या राज्यघटनेत ज्या प्रकारे स्वातंत्र्याची कल्पना समाविष्ट केली गेली आहे. ती एक शक्तिशाली कल्पना आहे. पण तुम्ही या विचारांचा बचाव केला पाहिजे आणि हाच खरा प्रश्न आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी देशातील संस्थात्मक रचनेवर सत्ताधाऱ्यांकडून पूर्णपणे कब्जा केल्याचा आरोप करताना वाजवी राजकीय लढाई निश्चित करण्यासाठी जबाबदार घटक आवश्यक सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केला.

I don’t hear anything from US establishment about what’s happening in India. If you are saying partnership of democracies, I mean what is your view on what is going on here: Congress' Rahul Gandhi in conversation with Ambassador Nicholas Burns from Harvard Kennedy School (02.04) pic.twitter.com/wJ5NSBOjUX

— ANI (@ANI) April 3, 2021