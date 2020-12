केजरीवालांचा शेतकऱ्यांच्या समर्थनात एक दिवसाचा उपवास; लोकांनाही केलं आवाहन

नवी दिल्ली- कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी गेल्या 16 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शेतकऱ्यांच्या समर्थनात सोमवारी एक दिवसाचा उपवास करणार आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली.

अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी 14 डिसेंबर रोजी एक दिवसाच्या उपवासाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांनी संपूर्ण देशाला आवाहन केले आहे, की त्यांच्या समर्थनात एक दिवसाचा उपवास ठेवावा, मी पण एक दिवसाचा उपवास ठेवेन. आम आदमी पार्टीच्या सर्व समर्थकांना आणि स्वयंसेवकांना मी आवाहन करतो की त्यांनी सोमवारी एक दिवसाचा उपवास ठेवावा आणि शेतकऱ्यांना समर्थन द्यावे. देशाच्या सर्व लोकांना मी आवाहन करतो, लाखो-करोडो लोक शेतकऱ्यांसोबत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी योग्य आहे. त्यामुळे सर्व भारतीयांनी एक दिवसाचा उपवास करावा.

केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना केजरीवाल म्हणाले की, केंद्र सरकारचे काही मंत्री आणि भाजपचे लोक वारंवार म्हणताहेत की शेतकरी देशद्रोही आहेत आणि हे आंदोलन देशद्रोह्यांचं आहे, येथे अँटी नॅशनल लोक बसले आहेत. मी त्यांचा विचारू इच्छितो, याठिकाणी अनेक माजी सैनिक बसले आहेत, ज्यांनी देशासाठी आपल्या जीवाची बाजी लावली होती. हे सर्व लोक अँटी नॅशनल आहेत का?

मी भाजप नेत्यांना आणि केंद्रीय मंत्र्यांना विचारु इच्छितो की, असे किती खेलाडू आहेत, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशासाठी पदकं जिंकली आहेत. असे कित्येक खेलाडू शेतकऱ्यांसोबत बसले आहेत. अनेक लोक घरून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. हे सर्व अँटी नॅशनल आहेत का? अनेक सेलिब्रिटी, सिंगर, डॉक्टर शेतकऱ्यांची मुले आहेत. ते शेतकऱ्यांचे समर्थन करत आहेत. सर्वांना तुम्ही अँटी नॅशनल ठरवणार का?

