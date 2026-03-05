Sukhoi Missing: मोठी बातमी! भारतीय वायुसेनेचं अत्यंत शक्तिशाली सुखोई फायटर जेट बेपत्ता; शोध मोहीम सुरु

IAF Sukhoi Su-30MKI Goes Missing in Assam: भारतीय वायुसेनेचे सुखोई Su-30MKI हे लढाऊ विमान गुरुवारी सायंकाळी सातच्या दरम्यान आसाममध्ये अचानक रडारवरून बेपत्ता झाल्याची माहिती आहे. या विमानाचा जमिनीवरील नियंत्रण कक्षाशी असलेला संपर्क तुटल्यानंतर तातडीने शोध मोहीम आणि तपासाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं..सुखोई विमान गुरुवारी आपल्या नियमित नियोजित उड्डाण मोहिमेवर होतं. आसाममधल्या कार्बी आंगलॉन्ग जिल्ह्याच्या परिसरातून विमान जात असताना ते अचानक बेपत्ता झालं. धक्कादायक बाब म्हणजे या भागातील नागरिकांनी स्फोटाचा आवाज ऐकला आहे. त्यामुळे विमान कोसळल्याची शक्यता वर्तवली जातेय..Sharad Pawar: मंत्री, मुख्यमंत्री ते केंद्रीय मंत्री… शरद पवारांनी आठवला राजकीय प्रवास; उमेदवारीनंतर भावनिक पोस्ट लिहिली.सुखोई विमानाचा रडारशी संपर्क तुटल्यानंर हवाई दलाने तत्काळ हाय अलर्ट जारी केला. शिवाय एका विशेष पथकाला आसाममध्ये रवाना करण्यात आलेलं आहे. विमानाची नेमकी स्थिती आणि तांत्रिक बिघाडामुळे संपर्क तुटला की अन्य काही कारणास्तव, याचा शोध सध्या घेतला जातोय..Pune Municipal Corporation : अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे अनधिकृत बांधकामांकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष; स्थायी समितीत खडाजंगी.जिथून सुखोई विमान बेपत्ता झालं तो भाग दुर्गम आणि जंगलाचा परिसर आहे. त्यामुळे शोध मोहिमेत अडचणी येत आहेत. सुखोई Su-30MKI हे भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील सर्वात प्रगत आणि विश्वासार्ह लढाऊ विमानांपैकी एक आहे. विमानात दोन इंजिनं असून मल्टीरोल फायटर जेट हवाई संरक्षण, लांब पल्ल्याचा मारा आणि शत्रूवर पाळत ठेवण्यासारख्या अत्यंत कठीण मोहिमांसाठी याचा वापर केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.