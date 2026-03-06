IAF Sukhoi Crash : आसाममध्ये सुखोई विमान कोसळले; स्क्वाड्रन लेफ्टनंटसह महाराष्ट्राचे सुपुत्र पूर्वेश दुरगकर शहीद

भारतीय हवाई दलाचे सुखोई Su-30MKI लढाऊ विमान आसाममधील कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात प्रशिक्षण मोहिमेदरम्यान दुर्घटनाग्रस्त झाले. या अपघातात स्क्वॉड्रन लीडर अनुज यांच्यासह महाराष्ट्राचे सुपुत्र फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरगकर शहीद झाले. हे विमान जोरहाट एअरबेसवरून उड्डाण केल्यानंतर सुमारे ७.४२ वाजता रडारवरून गायब झाले होते. सुमारे ६० किमी अंतरावर (जोरहाटपासून) कार्बी आंगलोंगच्या डोंगराळ भागात विमान कोसळले. .हवाई दलाने आज (६ मार्च २०२६) पहाटे अपघाताची पुष्टी केली आणि नंतर सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास दोन्ही वैमानिकांच्या निधनाची अधिकृत माहिती दिली .विमान नियमित प्रशिक्षण उड्डाणावर होते.उड्डाणानंतर लगेच ग्राउंड कंट्रोलशी संपर्क तुटला. स्थानिक रहिवाशांनी जोरदार स्फोट आणि काळा धूर पाहिल्याची माहिती केली. शोध आणि बचाव मोहीम (Search and Rescue) ताबडतोब सुरू करण्यात आली. IAF ची टीम घटनास्थळी पाठवली गेली आहे.विमानाच्या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही,चौकशी सुरू आहे..सुखोई Su-30MKI काय आहे? हे भारतीय हवाई दलाचे सर्वात प्रगत बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे. दोन इंजिन असलेले हे विमान हवाई संरक्षण, लांब पल्ल्याचे हल्ले आणि देखरेखीसाठी वापरले जाते. गेल्या काही वर्षांत असे अपघात घडले असले तरी हे विमान भारतीय हवाई दलाचे मुख्य आधारस्तंभ मानले जाते..स्क्वॉड्रन लीडर अनुज आणि फ्लाइट लेफ्टनंट पूर्वेश दुरगकर हे दोघेही धैर्यवान वैमानिक होते. पूर्वेश दुरगकर हे भंडारा जिल्ह्यातील रहिवासी होते. दोघेही ईजेक्शन (बाहेर पडण्याची) यंत्रणा वापरू शकले नाहीत आणि या अपघातात शहीद झाले. भारतीय हवाई दलाने शोक व्यक्त केला असून आहे. शहीद वैमानिकांच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.