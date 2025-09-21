देश

IAS Monica Rani: शिक्षिका ते आयएएस, सरकारी शाळेपासून मोनिका राणींचा प्रेरणादायी प्रवास, सरकारने सोपवली नवी धुरा

From School Teacher to IAS: Monica Rani’s Inspiring Journey: मोनिका राणींचा शिक्षण क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्धार
monica rani ias up

सकाळ वृत्तसेवा
एका सरकारी शाळेच्या शिक्षिकेने कठोर परिश्रम आणि निष्ठेने आयएएस अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. आता याच आयएएस अधिकारी मोनिका राणी यांनी उत्तर प्रदेशच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यांच्या या प्रवासातून अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळेल अशी ही यशोगाथा आहे.

Uttar Pradesh
school
UP
uttar pradesh government
IAS

