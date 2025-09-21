IAS Monica Rani: शिक्षिका ते आयएएस, सरकारी शाळेपासून मोनिका राणींचा प्रेरणादायी प्रवास, सरकारने सोपवली नवी धुरा

एका सरकारी शाळेच्या शिक्षिकेने कठोर परिश्रम आणि निष्ठेने आयएएस अधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण केलं. आता याच आयएएस अधिकारी मोनिका राणी यांनी उत्तर प्रदेशच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यांच्या या प्रवासातून अनेक तरुणांना प्रेरणा मिळेल अशी ही यशोगाथा आहे..मूळच्या हरियाणातील गुरुग्रामच्या रहिवासी असलेल्या मोनिका राणी यांचा जन्म १९८२ साली झाला. स्थानिक स्तरावर प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर, वयाच्या २३ व्या वर्षी २००५ मध्ये त्यांचे लग्न झाले. त्यांनी आधी बी.कॉम.ची पदवी घेतली आणि नंतर अर्थशास्त्र विषयातून एम.ए. केले. एम.ए. पूर्ण झाल्यावर त्या दिल्लीच्या एका सरकारी शाळेत शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या. त्यावेळी त्यांचे पती कोलकात्यात कार्यरत होते..आई झाल्यावरही स्वप्न सोडले नाहीमोनिका राणी यांना लहानपणापासूनच प्रशासकीय अधिकारी बनण्याचे स्वप्न होते. लग्न आणि बाळ झाल्यानंतरही त्यांचे हे स्वप्न कायम राहिले. त्या आपल्या भावाकडून खूप प्रेरित झाल्या होत्या. त्यांचा मुलगा केवळ आठ महिन्यांचा असताना त्यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली. त्या पहाटे लवकर उठून घरकाम झाल्यावर काही वेळ अभ्यास करत असत. त्यानंतर शाळेत जाऊन आपले काम करत होत्या..शाळेतून परत आल्यानंतर मुलाची आणि घराची जबाबदारी सांभाळत असत. रात्रीच्या वेळी त्यांना थोडा वेळ मिळाल्यावर त्या अभ्यास करत होत्या. त्यांच्या याच परिश्रमामुळे २०१० च्या यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत त्यांनी देशात ७० वी रँक मिळवली आणि आयएएस बनण्याचं आपलं स्वप्न पूर्ण केलं. २०११ च्या बॅचच्या या आयएएस अधिकाऱ्याला उत्तर प्रदेश केडर मिळाले. राज्यात काम सुरू केल्यापासून त्यांनी आपल्या कामातून सर्वांना प्रभावित केले आहे..शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा निर्धारआपल्या बोलण्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्या म्हणाल्या, "शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणं, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणं, आणि सीएम मॉडेल कंपोझिट शाळांचं वेळेत बांधकाम पूर्ण करणं, या गोष्टी माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या आहेत." त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुलांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन शिकवण्यावर आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. त्यांच्या मते, शिक्षणातूनच एक नवीन आणि सशक्त समाज घडवता येतो. त्यांच्या या प्रवासातून हेच शिकायला मिळतं की, जिद्द आणि कठोर मेहनत असेल, तर कोणतंही स्वप्न अशक्य नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.