सब गोलमाल! पत्नी IPS, पती IAS, कुटुंबाच्या नावे ४० व्हिलांची खरेदी, भाडं वर्षाला २ कोटी; सरकारने केली कारवाई

Government Acts Against IAS Officer: वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने अनंता रिसॉर्टमध्ये ४० विला कॉटेज खरेदी केले आणि तेच पुन्हा कंपनीला भाड्यानं दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. आता या प्रकरणी आयएएस अधिकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या काढून घेतल्या असून त्यांना नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवलं आहे. आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांच्यावर राजस्थान सरकारने ही कारवाई केलीय. रिसॉर्टमध्ये ४० व्हिला खरेदी केल्यानंतर आयएएस शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..अडीच वर्षांपूर्वी शिखर अग्रवाल यांच्या कुटंबियांनी उदयपूर आणि अलवरमध्ये ४० व्हिला कॉटेज खरेदी केली होती. यांची एकत्रित किंमत ६ कोटी १६ लाख ५० हजार इतकी असल्याचं सांगण्यात येतंय. ही मालमत्ता ज्यांच्याकडून खरेदी केली त्यांनाच भाड्याने देण्याचा करार करण्यात आला होता. यातून शिखर यांच्या कुटुंबाला दरवर्षी १ कोटी ८० लाख रुपये भाड्यापोटी मिळणार होते अशीही माहिती समोर आलीय..पराभव भाजपच्या जिव्हारी, महायुतीत मिठाचा खडा! शिवसेना युतीधर्म पाळणार का? बन यांचा थेट शिंदेंना सवाल.शिखर अग्रवाल यांच्या कुटुंबियांनी सप्टेंबर २०२३मध्ये उदयपूरमध्ये अनंता रिसॉर्टमध्ये २० कॉटेजची खरेदी केली होती. त्यानंतर मार्च २०२६मध्ये अलवर जिल्ह्यात २० व्हिला खरेदी केले. दोन्ही जागी एकूण ४० मालमत्तांची खरेदी केली. या सर्व मालमत्ता गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून विकत घेतल्या. त्यानंतर त्यांनाच भाड्याने देण्याचा करारही केला..उदयपूरमधील प्रत्येक कॉटेजसाठी वर्षाला ४ लाख रुपये भाडे ठरवण्यात आले. म्हणजेच २० कॉटेजचे ८० लाख रुपये भाडे मिळणार आहे. तर प्रत्येक व्हिलासाठी ५ लाख रुपयांचं भाडं निश्चित केलंय. २० व्हिलाचं भाडं एक कोटी रुपये इतकं होईल. तर दोन्ही जागांच्या भाड्यापोटी १ कोटी ८० लाख रुपये मिळणार आहेत..व्हिला आणि कॉटेजची नोंदणी आयएएस शिखर अग्रवाल, त्यांची पत्नी आयपीएस प्रशाखा माथुर आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावे आहे. यात सासू मंजुला, सासरे रघुवंश माथुर यांच्याही नावांचा समावेश आहे. याशिवाय दोन्ही मुलांच्या वतीने प्रशाखा माथुर यांनी पॉवर ऑफ अटॉर्नीच्या माध्यमातून रजिस्ट्री करण्यात आलीय..शिखर अग्रवाल हे राजस्थान सरकारमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे उद्योग, MSME, सरकारी उपक्रम, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर आणि गुंतवणुकीशी संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. तर पत्नी प्रशाखा माथुर या एडीजी म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.