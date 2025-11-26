IAS Officer Accident : जेवर्गीजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आयएएस अधिकाऱ्यासह चौघे जागीच ठार, एक जण गंभीर जखमी

बंगळूर : जेवर्गीजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आयएएस अधिकारी महांतेश बिळगी यांच्यासह (IAS Officer Accident) चौघांचा मृत्यू झाला. रामदुर्गहून गुलबर्ग्याकडे जात असताना त्यांचे मोटारकारवरील नियंत्रण सुटून ती उलटली. .या दुर्घटनेत बिळगी गंभीर जखमी झाले. नंतर त्यांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मोटारमधील त्यांचे भाऊ शंकर बिळगी आणि इराण्णा बिळगी यांच्यासह तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर जखमी आहे..धक्कादायक प्रकार! चौथीही मुलगी झाली म्हणून आईने पोटच्या तीन दिवसांच्या नवजात बालिकेचा गळा दाबून केला खून.अपघातानंतर स्थानिकांनी सर्वांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. जिल्हा दंडाधिकारी फौजिया तरन्नूम, एसपी अद्दूर श्रीनिवासलू आणि पोलिस आयुक्त डॉ. शरणप्पा यांनी रुग्णालयाला भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.