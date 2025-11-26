देश

IAS Officer Accident : जेवर्गीजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आयएएस अधिकाऱ्यासह चौघे जागीच ठार, एक जण गंभीर जखमी

IAS Officer Mahantesh Bilgi Dies in Jevargi Road Accident : जेवर्गीजवळ मोटारवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात आयएएस महांतेश बिळगी यांच्यासह चार जणांचा मृत्यू झाला.
IAS Officer Mahantesh Bilgi Dies

IAS Officer Mahantesh Bilgi Dies

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : जेवर्गीजवळ झालेल्या भीषण अपघातात आयएएस अधिकारी महांतेश बिळगी यांच्यासह (IAS Officer Accident) चौघांचा मृत्यू झाला. रामदुर्गहून गुलबर्ग्याकडे जात असताना त्यांचे मोटारकारवरील नियंत्रण सुटून ती उलटली.

Loading content, please wait...
Karnataka
accident case
IAS Officers
Accident Death News
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com