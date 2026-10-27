शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्याला हटवलं, मतमोजणीच्या आधी भाजपच्या बंडखोर नेत्याने केलेली IAS विरोधात तक्रार

शिक्षक मतदारसंघात निवडणूक निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याला हटवण्यात आलंय. निवडणूक आयोगाने मतमोजणीच्या आधीच हा निर्णय घेतला. भाजपच्या बंडखोर नेत्यानं अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. गोरखफूर फैजाबाद शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होत आहे. यात मतमोजणीआधी मोठ्या घडामोडी घडल्या. आयएएस अभय सिंह यांच्या जागी प्रकाश बिंदू यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. याआधीही आयएएस अभय सिंह हे २०१९मध्ये अवैध खाण प्रकरणी चर्चेत होते..अभय सिंह हे २००७च्या बॅचचे अधिकारी असून ते त्यांनी बुलंदशहर, फतेहपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. २०१९च्या खाणकाम घोटाळा प्रकरणी चौकशी करताना अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यावेळी अभय सिंह हे बुलंदशहरचे जिल्हाधिकारी होते. सीबीआयने त्यांच्याही निवासस्थानी छापा टाकून ४७ लाख रोकड जप्त केली होती..हॉटेलमध्ये गोळीबार करत ५ जणांची हत्या, हॉटेल मालकिणीसह एकाच कुटुंबातल्या चौघांना संपवलं.गोरखपूर फैजाबाद मतदारसंघात निवडणूक अधिकारी म्हणून अभय सिंह यांच्या नियुक्तीवर भाजपचे बंडखोर आमदार देवेंद्र प्रताप सिंह यांनी आक्षेप घेतला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून अभय सिंह यांना हटवण्याची मागणी केली होती. देवेंद्र प्रताप सिंह यांनी तक्रारीत म्हटलं की, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष व्हावी यासाठी अभय सिंह यांना हटवण्यात यावं. त्यांच्या निवासस्थानी खाण घोटाळा प्रकरणी चौकशीवेळी छापा टाकण्यात आला होता..निवडणूक आयोगाने अभय सिंह यांना तात्काळ हटवून त्यांच्या जागी आयएएस प्रकाश बिंदू यांची नियुक्ती केलीय. प्रकाश बिंदू हे २००९च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. अभय सिंह यांचा प्रशासकीय कार्यकाळ, खाण घोटाळा आणि सीबीआय छापा या पार्श्वभूमीवर निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्तीला आव्हान देण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.