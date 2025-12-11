VIDEO : IAS अधिकाऱ्याच्या बायकोनं खरेदी केल्या दोन कडकनाथ कोंबड्या, त्यांची नावंही ठेवली; युजर्स म्हणाले, 'कडकनाथचं मांस खूपच...'

Chandrikas Kadaknath Chicken Video : सोशल मीडियावर विविध व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. मात्र, यावेळी एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने शेअर केलेला व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. चंद्रिका नावाच्या या महिलेनं तिच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित अनेक गोष्टी सोशल मीडियावर शेअर केल्या आहेत. अलीकडेच, तिनं खरेदी केलेल्या कडकनाथ कोंबड्यांबद्दलचा तिचा नवीन व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे..“आमच्या घरी दोन नवीन पाहुणे…”चंद्रिकाने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती दोन कडकनाथ कोंबड्या हातात धरून आपल्या फॉलोअर्सशी बोलताना दिसतेय. ती म्हणते, “आज आमच्या घरी दोन नवीन पाहुणे आले आहेत. एकाचं नाव आहे बिल आणि दुसऱ्याचं नाव बिलाला.” कडकनाथ कोंबडीला ‘भारताचा काळा हिरा’ असेही म्हटले जाते. बर्याच लोकांचा गैरसमज आहे की ही विदेशी जात आहे, परंतु प्रत्यक्षात ही कोंबडी मध्य प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर आढळते, असेही चंद्रिकाने व्हिडिओत सांगितले..VIDEO : युट्यूबरने गाईला खायला घातले चिकन मोमोज; हिंदू संघटना-गोरक्षक आक्रमक, सोशल मीडियावर व्हिडिओ तुफान व्हायरल.सोशल मीडियावर चंद्रिका सक्रियचंद्रिका सोशल मीडियावर अत्यंत सक्रिय असून ती आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नी म्हणून आपले अनुभव, दिनचर्या आणि वैयक्तिक आयुष्यातील काही निवडक गोष्टी नियमितपणे शेअर करते. आयएएस अधिकाऱ्याची पत्नी असण्याचे फायदे-तोटे, तिच्या दैनंदिन जीवनातील मजेशीर किस्से याचाही ती वेळोवेळी उल्लेख करते..मजेशीर कमेंट्सचा पाऊसhello_chandrikaa या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट केलेल्या या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. यावर वापरकर्त्यांच्या (युजर्स) मजेशीर कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे. एका युजरने लिहिले, “भाभी, आज पार्टी होणार वाटतं!” तर दुसऱ्यानं “कडकनाथ खूप महाग विकले जाते.” आणखी एका युजरनं लिहिलं, “कडकनाथचं मांस खूपच चविष्ट असतं.” अशा कमेंटस् केल्या आहेत. चंद्रिकाचा हा मजेशीर व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग असून प्रेक्षकांकडून मोठी प्रतिक्रिया मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.