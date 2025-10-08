IAS सुरेंद्र सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री योगींचे सचिव; वाचा एका जिद्दी अधिकाऱ्याची कहाणी!

२००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह यांची पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. यापूर्वीही ते मुख्यमंत्री योगींच्या सचिवालयात कार्यरत होते. मेरठचे विभागीय आयुक्त (Commissioner) तसेच ग्रेटर नोएडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम पाहिले आहे..जाणून घेऊया, कोण आहेत हे आयएएस सुरेंद्र सिंह?आयएएस सुरेंद्र सिंह कोण आहेत?सुरेंद्र सिंह यांचा जन्म मथुरा येथे झाला. त्यांची गणना उत्तर प्रदेशातील तेजतर्रार आणि कार्यक्षम आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये होते. त्यांनी मागील तीन वर्षे दिल्लीच्या उप-राज्यपालांचे (Lieutenant Governor) सचिव म्हणून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर काम केले. त्यांची प्रतिनियुक्ती ६ ऑक्टोबर रोजी संपली आणि त्यांनी उत्तर प्रदेशात परत येताच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सचिवालयाची जबाबदारी स्वीकारली..वडिलांचे स्वप्न केले पूर्णसुरेंद्र सिंह यांनी शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक सरकारी नोकऱ्यांसाठी परीक्षा दिल्या. याच दरम्यान त्यांची निवड एअरफोर्समध्ये झाली. मात्र, एअरफोर्समध्ये रुजू होण्यापूर्वीच त्यांची निवड ओएनजीसीमध्ये जियोलॉजिस्ट या पदावर झाली..ओएनजीसीमध्ये नोकरीला सुरुवात केली, पण त्यांना नेहमी वाटायचे की, अजूनही वडिलांचे स्वप्न अपूर्ण आहे. त्यांनी तीन वेळा पीसीएसची (PCS) परीक्षा उत्तीर्ण केली, पण त्यांनी ते पद स्वीकारले नाही. कारण, त्यांचे अंतिम ध्येय आयएएस अधिकारी बनणे हेच होते.अखेरीस कठोर मेहनत आणि जिद्दीने त्यांनी अभ्यास केला आणि २००५ मध्ये युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करत २१ वी रँक मिळवली आणि ते आयएएस अधिकारी बनले..या जिल्ह्यांचे सांभाळले आहे जिल्हाधिकारी पदप्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सुरेंद्र सिंह यांची पहिली नियुक्ती अयोध्या येथे सह-दंडाधिकारी (Joint Magistrate) म्हणून झाली. त्यानंतर ते आग्रा येथे मुख्य विकास अधिकारी (CDO) बनले.जिल्हाधिकारी (DM) म्हणून त्यांची पहिली नियुक्ती भदोही जिल्ह्यात झाली. यानंतर त्यांनी बलरापूर, फिरोजाबाद, मुझफ्फरनगर, उन्नाव, बरेली, कानपूर नगर, प्रतापगढ आणि वाराणसी यांसारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून यशस्वीपणे काम पाहिले आहे..२०२१ मध्ये ते मेरठचे विभागीय आयुक्त बनले, तसेच त्यांनी ग्रेटर नोएडाच्या सीईओ पदाचीही जबाबदारी सांभाळली. २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी ते केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर गेले होते आणि आता ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्ती संपल्यानंतर त्यांची पुन्हा मुख्यमंत्री योगींचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.