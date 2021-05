घरीच करा कोरोना चाचणी, ICMR ची पुण्यातील टेस्ट किटला मंजुरी

Fight with Coronavirus : देशातील कोरोनाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या अचूक निदानासाठी पुण्याने आता आघाडी घेतली आहे. पुण्यातील माय लॅबनं विकसीत केलेल्या होम टेस्टिंग किटला आयसीएमआर (ICMR) मान्यता दिली आहे. आयसीएमआरच्या निर्णयामुळे लक्षणं असल्यास घरच्या घरीच कोरोना चाचणी करणं आता शक्य झालं आहे. कोरोनाचे निदान करणारे किट तयार करणारी मायलॅब ही देशातील पहिली कंपनी ठरली. माय लॅबच्या रॅपिड अँटिजन टेस्ट किटचं नाव COVISELF (Pathocatch) असं आहे. या किटद्वारे अवघ्या 15 मिनिटात कोरोना चाचणीचा अहवाल मिळणार आहे. या किटची किंमत 250 रुपये आहे. माय लॅबच्या या रॅपिड अँटिजन टेस्टसाठी आयसीएमआरनं मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. (India approves home test for Covid-19, to cost rps 250 per kit)

लक्षणं असणारे अथवा एखाध्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील नागरिकांना याद्वारे घरीच चाचणी करता येईल. ही चाचणी कंपनीने दिलेल्या म्युन्युअलनुसार केली जावी. यासाठी सर्वात आधी गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल स्टोअरवरून मोबाइल अॅप डाउनलोड करावं लागेल. टेस्ट स्ट्रीपचा फोटा काढावा लागेल आणि ज्या फोनवर अॅप डाउनलोड केले आहे त्याच फोनवर हा फोटो काढावा लागेल. रुग्णाची गोपनियता कायम ठेवली जाईल, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. मोबाइल अॅपद्वारे पॉझिटिव्ह अथवा निगेटिव्ह रिपोर्ट मिळेल.

तुमच्या मोबाइलमधील डाटा आयसीएमआरच्या टेस्टींग पोर्टल स्टोअरवरसोबत जोडला जाईल. या टेस्टद्वारे ज्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येईल ते पॉझिटिव्ह समजले जातील आणि त्यांना इतर कुठल्या टेस्टची गरज पडणार नाही. जे रुग्ण पॉझिटिव्ह असतील त्यांना होम आयसोलेशन संदर्भात आयसीएमआर आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळाव्या लागतील. लक्षणं असतानाही रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यास RTPCR टेस्ट करावी लागेल.