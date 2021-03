UGC च्या अभ्यासक्रमातून हिंदुत्व विचारधारेचा प्रचार; ओवैसींचा भाजपवर हल्लाबोल

नवी दिल्ली- एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपवर आपली हिंदुत्व विचारधारा पाठ्यपुस्तकामध्ये आणल्याचा आरोप केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) एक संवैधानिक संस्था आहे, जी विद्यापीठांमध्ये सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी जबाबदार असते. यूजीसीने नुकतेच इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांचा एक ड्राफ्ट प्रकाशित केला आहे. ज्यात भारतीय इतिहासातील अनेक घटनांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यूजीसीच्या या नव्या ड्राफ्टवर अनेक नेत्यांसह बुद्धीजीवींनी आक्षेप घेतलाय. असुद्दीन ओवैसी त्यातील एक आहेत. त्यांनी पाठपुस्तकांमधून हिंदुत्व विचारधारेचा प्रचार केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात ट्विट करुन भाजप सरकारवर टीका केलीये.

बीए इतिहासाचा पहिला पेपर आयडिया ऑफ भारतवर आधारित आहे. यामध्ये भारतीय चालीरिती, भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, साहित्य, धर्म, विज्ञान, जैन आणि बौद्ध धर्म साहित्य, भारतीय आर्थिक परंपरा या विषयांचा समावेश आहे. यामध्ये वेद, उपनिषद, ग्रंथ, वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना, भारतीय संख्या पद्धती, गणित, सागरी व्यापार अशा विषयांचाही यात समावेश आहे. ड्राफ्टमध्ये सांगण्यात आलंय, की यामुळे विद्यार्थ्यांना भारताची जुनी परंपरा, समाज याबद्दल ज्ञान होईल. तसेच समाज व्यवस्था, धर्म पद्धती, राजकीय इतिहास याबाबतचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना शिकवला जाईल. पाठ्यपुस्तकामधून आर्यांनी आक्रमण केल्याची थेरी नाकारण्यात आली आहे. इतिहासांच्या पुस्तकांमध्ये बाबर आणि तैमूरं यांना आक्रमणकारी म्हणण्यात आलं. याआधीच्या पाठ्यपुस्तकांत त्यांना आक्रमणकारी म्हणण्यात आलं नव्हतं.

Education is not propaganda. BJP is using syllabus to introduce its own Hindutva ideology into textbooks. There is a place to study mythology, religious texts, oral traditions, etc but it is not in undergraduate history courses. 1/2https://t.co/msLLuiReCi

