Nagaland IED Blast: आसाम रायफल्सच्या ताफ्याजवळ IED ब्लास्ट! १ जवान शहीद, ४ जण जखमी; स्फोटानंतर मोठे सर्च ऑपरेशन

नागालँडच्या सुखोई भागात आसाम रायफल्सच्या ताफ्याजवळ एक संशयित स्फोटक उपकरण (आयईडी) सापडल्याची माहिती मिळाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या स्फोटात एक जवान शहीद झाला असून चार जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट नागालँडच्या चुमोकेदिमा भागात झाला. एका आठवड्यात आसाम रायफल्सच्या ताफ्याजवळ आयईडी स्फोटाची ही दुसरी घटना आहे. .या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून एक मोठी शोधमोहीम सुरू आहे. आसाम रायफल्सचा एक ताफा नियमित गस्त घालत असताना रस्त्याच्या कडेला ठेवलेल्या एका शक्तिशाली आयईडीचा स्फोट झाला. ही घटना नागालँडच्या चुमौकेदिमा परिसरात घडली जो एक अत्यंत संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र मानला जातो. स्फोटानंतर, आसाम रायफल्स, नागालँड पोलीस आणि लष्कराचे अतिरिक्त जवान त्या परिसरात तैनात करण्यात आले. .Kanpur Leather : कानपूरच्या लेदर उद्योगासाठी गेमचेंजर! कंबोडियामुळे यूपीच्या निर्यातदारांसमोर खुल्या झाल्या नव्या संधी.चुमौकेदिमा आणि आजूबाजूच्या जंगलांमध्ये शोधमोहीम सुरू आहे. ही घटना चिंतेचा विषय बनली आहे, कारण एका आठवड्यापेक्षा कमी काळात ईशान्य भारतात आसाम रायफल्सला लक्ष्य करून झालेला हा दुसरा मोठा हल्ला असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी, ६ जुलै रोजी मणिपूरच्या उखरुल जिल्ह्यात संशयित दहशतवाद्यांनी आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर हल्ला केला होता. .PM Poshan Scheme UP : माध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा बदल! शाळांमध्ये किती स्वयंपाकी असतील? जाणून घ्या नवे नियम.त्या हल्ल्यात आसाम रायफल्सच्या ४० व्या बटालियनचे दोन जवान शहीद झाले होते. हल्ल्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये बराच वेळ गोळीबार झाला, ज्यामुळे सुरक्षा दलांना संपूर्ण परिसरात मोठी शोधमोहीम सुरू करावी लागली. उखरुल हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांची ओळख वॉरंट ऑफिसर बलवंत सिंग आणि रायफलमन सी.एम. सिंग अशी पटली आहे. त्यावेळी दोघेही ताफ्यातील एका वाहनात होते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ते हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.