श्रीनगर - जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लॉकडाउनच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकार जम्मू-काश्‍मीरचे नायब राज्यपाल जी. सी. मुरमू यांनी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार दिले आहेत. निर्बंध न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. कोरानाला प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर उपाय योजण्याचे अधिकार राज्यातील सर्व उपायुक्तांना मिळाले आहेत. आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने सोमवारी यासंबंदीचा आदेश जारी केला. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तिला ५०० रुपये दंड आणि घरात विलगीकरणाच्या सूचनांचे पालन न केल्यास दोन हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास ५०० रुपये, सुरक्षित अंतराच्या नियमाचे उल्लंघन करणारे दुकानचालकांना दोन हजार तर बस, मोटार, रिक्षा किंवा दुचाकी चालकांनी हा नियम मोडल्यास अनुक्रमे ३००, २०० व ५०० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. नियम मोडूनही दंड न भरणाऱ्यांवर भारतीय दंडसंहितेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

