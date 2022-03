नवी दिल्ली : 'द काश्मीर फाईल्स' (The Kashmir Files) या चित्रपटावरुन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Telangana CM KCR) यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. या चित्रपटावरुन त्यांनी थेट भाजप (BJP) आणि इतर पुरोगामी सरकारांची तुलना केली आहे. जर केंद्रात पुरोगामी सरकार असतं तर सिंचनाच्या फाईल्स, आर्थिक घोटाळ्यांवर सिनेमे बनवले असते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. (if there is any progressive govt there should be irrigation files economic files says KCR)

मुख्यमंत्री केसीआर म्हणाले, "काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट काय आहे? पुरोगामी सरकार असतं तर त्यांनी संचनाच्या फाईल्स, आर्थिक फाईल्सवर सिनेमा बनवला असता. 'द काश्मीर फाइल्स' कोणाला हव्या आहेत? दिल्लीतील काश्मीर पंडित म्हणतात की, काही लोक मतांसाठी हे करत आहेत. आम्हाला याचा कोणताही फायदा झालेला नाही"

हेही वाचा: CM ठाकरेंकडून क्षीरसागरांची मनधरणी; काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारास तयार

सध्या काश्मीर फाईल्स या सिनेमावरुन देशभरात बऱ्याच उलट-सुलट चर्चा सुरु आहेत. तरीही या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली आहे. पंधरा दिवसात या सिनेमानं १७५ कोटींहून अधिक गल्ला जमवला आहे. सन १९९० मध्ये काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर बेतलेला हा सिनेमा आहे. अनेकांनी या सिनेमाचा अनुभव खूपच हृदयद्रावक असल्याचं म्हटलंय तर अनेक प्रेक्षकांनी सिनेमा पाहिल्यानंतर प्रक्षोभक विधानंही केली आहेत.