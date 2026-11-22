- जयदीप पाठकजीपणजी - चित्रपट निर्मितीच्या जागतिक नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान अधोरेखित करण्याची संधी गोव्यातील ५७ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित वेव्हज् फिल्म बाजारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला मिळाली आहे. मुंबईची दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, कोल्हापूर चित्रनगरी आणि कर्जत येथील एन. डी. स्टुडिओ या महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाच्या चित्रपट निर्मिती केंद्रांनी या बाजारात आपले स्वतंत्र स्टॉल उभारले आहेत..कोल्हापूर चित्रनगरीने पहिल्यांदाच स्टॉलच्या माध्यमातून कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील चित्रपट निर्मिती व्यवस्था जागतिक स्तरावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध राज्ये आणि देशातील चित्रनगरी सुविधांचे २१ स्टॉल फिल्म बाजारमध्ये असून, महाराष्ट्राचे सर्वाधिक तीन स्टॉल येथे आहेत.देश-विदेशांतील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि निर्मिती संस्थांसमोर महाराष्ट्रातील चित्रीकरणाच्या पायाभूत सुविधा, स्टुडिओ, लोकेशन्स आणि उपलब्ध इकोसिस्टीमचे सादरीकरण या माध्यमातून केले जात आहे. वेव्हज् फिल्म बाजार हा केवळ चित्रपटांच्या खरेदी-विक्रीचा किंवा वितरणाचा मंच नसून, चित्रपट निर्मितीशी संबंधित विविध देश आणि राज्यांतील संस्थांना एकत्र आणणारा महत्त्वाचा व्यासपीठ आहे..येथे विविध राज्यांच्या फिल्म सिटीज, स्टुडिओ, चित्रपट निर्मिती संस्था तसेच चित्रीकरणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांचे स्टॉल आहेत. त्यामुळे जगभरातील निर्मात्यांना विविध ठिकाणच्या चित्रीकरणाच्या संधी, तांत्रिक सुविधा आणि निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण यंत्रणेची माहिती एकाच ठिकाणी मिळत आहे.महाराष्ट्राची समृद्ध चित्रपट परंपरा, विविध भौगोलिक प्रदेश, ऐतिहासिक वास्तू, नैसर्गिक लोकेशन्स आणि आधुनिक स्टुडिओ सुविधा यांचा एकत्रित परिचय जगभरातील चित्रपट निर्मात्यांना करून देण्याच्या दृष्टीने हा सहभाग महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे..कोल्हापूर चित्रनगरीच्या पुनरुज्जीवनासाठी व्यवस्थापकीय संचालक बाळासाहेब सावंत यांचे प्रयत्न असून, त्या दृष्टिकोनातूनच गोव्यातील चित्रपट महोत्सवात आम्ही सहभाग घेतला आहे, असे चित्रनगरीच्या स्टॉलचे प्रमुख चंद्रकांत कांबळे आणि त्यांचे सहकारी स्वराज डेमरे यांनी सांगितले. नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या एनडी स्टुडिओच्या पुनरुज्जीवनासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले असून, विशेष सवलतीसह चित्रिकरणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असे स्टुडिओच्या मार्केटिंग हेड सोनाली जे. यांनी स्पष्ट केले..फिल्मसिटीचा सुवर्णमहोत्सवमुंबईतील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष २४ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू झाले आहे. त्यानिमित्त मुंबईचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचविण्यासाठी चित्रनगरीचे व्यवस्थापन प्रयत्न करीत असल्याचे महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांनी स्पष्ट केले. महामंडळातर्फे यंदाच्या इफ्फीत सिनेमॅन आणि तिघी हे मराठी चित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.