Trekking Missing Case : ‘ट्रेकिंगला जातोय’ म्हणून होणाऱ्या पत्नीला मेसेज; IIT इंजिनिअर ५ दिवसांपासून बेपत्ता, लॅपटॉपच्या सर्च हिस्ट्रीने पोलिसांची झोप उडाली

Laptop Search History : बंगळुरूच्या ग्रामीण भागातील डोब्बसपेटजवळील शिवगंगेच्या डोंगरावर एकट्याने ट्रेकिंगसाठी गेलेला ३१ वर्षीय तरुण बेपत्ता झाला आहे. शुक्रवारी सकाळी तो ट्रेकसाठी घरातून निघाला होता. त्यानंतर त्याचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. अद्वैत उपाध्याय असे बेपत्ता तरुणाचे नाव आहे. तो पूर्व बंगळुरूतील कडुगोडी परिसरात राहतो. तो इंदूरमधील एका व्यावसायिकाचा मुलगा आहे..अद्वैतने सकाळी साडेसातच्या सुमारास ट्रेकिंगसाठी जात असल्याचे त्याची होणारी पत्नी प्रप्ती चौहान हिला सांगितले होते. मात्र, संध्याकाळपर्यंत तो परतला नाही. त्यामुळे प्रप्तीने पोलिसांत बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली.तक्रार मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला. अद्वैतने पाच दिवसांपूर्वी व्हाइटफिल्ड परिसरातून मोटारसायकल भाड्याने घेतली होती. ही मोटारसायकल शिवगंगेच्या पायथ्याशी आढळली. मात्र, अद्वैतबाबत पुढे कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही..पोलिसांनी अद्वैतच्या मोबाईलचे शेवटचे लोकेशनही तपासले. हे लोकेशन ट्रेकिंगच्या मार्गावर नसलेल्या भागात आढळले. त्यामुळे त्याच्या बेपत्ता होण्याचे गूढ अधिक वाढले आहे. अद्वैत हा आयआयटी (IIT) मधून सायबर सिक्युरिटीत पदव्युत्तर पदवी (Masters) घेतलेला माजी विद्यार्थी असून तो बेंगळुरूतील व्हाईटफील्ड येथील एका फायनान्स कंपनीत कार्यरत होता.शिवगंगा बंगळुरूपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर आहे. समुद्रसपाटीपासून या डोंगराची उंची ४ हजार ४८८ फूट आहे. हा परिसर ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. डोंगरावर काही ठिकाणी चढाई कठीण आहे. अरुंद आणि दगडात कोरलेल्या पायऱ्याही आहेत..Pune Bengaluru Highway: टोल भरूनही खड्डेमय प्रवास! पुणे-बंगळूर महामार्गावर पावसामुळे सेवा रस्त्यांची दुरवस्था, अपघाताचा धोका.पोलिसांनी अद्वैतचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. ड्रोनच्या मदतीनेही परिसराची पाहणी केली जात आहे. शोध आणि बचाव पथकेही या मोहिमेत सहभागी झाली आहेत.पोलिसांनी सहा तासांहून अधिक काळ डोंगर परिसर पिंजून काढला. दाट झाडी आणि खडकाळ भागात शोध घेण्यात आला. डोंगरावरील धोकादायक शंतला ड्रॉप परिसरात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अद्वैतचा अद्याप कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नसून, त्याचा शोध सुरू आहे..लॅपटॉपच्या सर्च हिस्ट्रीतून खळबळजनक माहितीपोलिसांनी अद्वैतच्या घरातून मिळालेल्या लॅपटॉप ताब्यात घेत ब्राऊजिंग हिस्ट्री तपासली आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॅपटॉपमध्ये शिवगंगे टेकडी, तसेच शांतला ड्रॉपबाबत सर्च करण्यात आले होते. याशिवाय बेंगळुरू आणि परिसरातील 'आत्महत्येच्या जागां'बाबतही सर्च हिस्ट्री समोर आल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, पोलिसांनी या माहितीवरून कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढलेला नसून अपघातासह सर्व शक्यतांचा तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.