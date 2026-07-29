IIT Kanpur Website Hack : आयआयटी कानपूरची वेबसाइट हॅक केला अन् विद्यार्थ्याचं नशिब उजाळलं; FIR ऐवजी इंटर्नशिपचा विचार

IIT Kanpur Student Hacker : बी.टेक सायबर सिक्युरिटी अभ्यासक्रमात प्रवेश नाकारल्यानंतर एका विद्यार्थ्याने IIT कानपूरची वेबसाइट हॅक करून "Site is Hacked, All I Need is Just a Fair Chance" असा संदेश प्रदर्शित केला. त्यानंतर विद्यार्थ्याने X आणि Reddit वर स्क्रीनशॉट शेअर करत आपल्या सायबर सिक्युरिटी कौशल्यांना न्याय मिळावा आणि संधी द्यावी, अशी मागणी केली..या घटनेनंतर संस्थेकडून कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचा विचार करण्यात आला आहे. IIT कानपूरचे संचालक Prof. Manindra Agrawal यांनी सांगितले की, बी.टेक सायबर सिक्युरिटी प्रवेश प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असून त्यात बदल करणे शक्य नाही. मात्र, विद्यार्थ्याचे भविष्य बिघडू नये म्हणून त्याला C3iHub मध्ये इंटर्नशिपची संधी देण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच तो पुढील वर्षी पुन्हा प्रवेशासाठी अर्ज करू शकतो..योग्य मार्गाने संधी मिळवाप्रा. अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, या घटनेतून इतर विद्यार्थ्यांनी चुकीचा संदेश घेऊ नये. संधी मिळवण्यासाठी वेबसाइट हॅक करणे किंवा बेकायदेशीर मार्ग स्वीकारणे योग्य नाही. सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रात कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपले CV C3iHub कडे पाठवावे. पात्र उमेदवारांना इंटर्नशिप किंवा नोकरीसाठी विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..Uttar Pradesh Schools: कौलारू शाळेचा स्मार्ट क्लासरूमपर्यंतचा प्रवास; मिर्झापूरच्या सरकारी शाळांनी खाजगी कॉन्व्हेंट शाळांना पाडले मागे.हॅकथॉनमध्ये अपयश, मग वेबसाइट हॅकप्रा. अग्रवाल यांच्या माहितीनुसार, बी.टेक सायबर सिक्युरिटी प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना हॅकथॉनच्या माध्यमातून आपली क्षमता सिद्ध करण्याची संधी देण्यात आली होती. संबंधित विद्यार्थी त्या टप्प्यात स्वतःला सिद्ध करू शकला नव्हता. त्यानंतर त्याने वेबसाइटमध्ये घुसखोरी करून आपले कौशल्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला..FIR ऐवजी कौशल्याची पडताळणीसुरुवातीला विद्यार्थ्याविरोधात FIR दाखल करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, संस्थेने आधी त्याच्या दाव्यांची आणि तांत्रिक कौशल्याची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वीही CBSE पोर्टलमधील त्रुटी निदर्शनास आणून देणाऱ्या एका सुरक्षा संशोधकाला IIT कानपूरच्या C3iHub मध्ये काम करण्याची संधी देण्यात आली होती.याप्रकरणी प्रा. मनिंद्र अग्रवाल यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, प्रवेश प्रक्रिया संपल्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्याला यंदा प्रवेश देता येणार नाही. मात्र, त्याच्या इंटर्नशिपचा गंभीरपणे विचार केला जाईल आणि पुढील वर्षी नियमित प्रक्रियेद्वारे प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची संधी त्याच्यासाठी खुली असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.