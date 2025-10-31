IIT Madras: ‘रन-वे’शिवाय होणार विमानाचे उड्डाण; ‘आयआयटी मद्रास’कडून व्हर्टिकल लँडिंगची चाचणी यशस्वी

नवी दिल्ली : ‘आयआयटी मद्रास’मधील संशोधकांनी उर्ध्वरेषीय उड्डाण आणि लँडिंग (व्हर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग-व्हीटीओएल) करणाऱ्या विमानाची; तसेच मानवरहित हवाई वाहनाची (यूएव्ही) चाचणी केली असून, ‘हायब्रिड रॉकेट थ्रस्टर’च्या साह्याने ही चाचणी करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण संशोधनामुळे भविष्यात भल्या मोठ्या ‘रन-वे’शिवाय दुर्गम भागांतही विमानाचे उड्डाण शक्य होणार आहे..‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिक्स अँड स्पेस सायन्सेस’मध्ये हा अभ्यास प्रकाशित करण्यात आला आहे. हा शोधनिबंध प्रा. पी. ए. रामकृष्ण, डॉ. जोएल जॉर्ज मंथारा आणि आनंदू भद्रन यांनी लिहिला असून, संशोधकांनी ‘सॉफ्ट लँडिंग’साठी आवश्यक वेग प्राप्त करण्यासाठी ‘रिअल टाइम हायब्रीड रॉकेट थ्रस्टर’ एकत्र केले. या तंत्रज्ञानामुळे उपग्रहांच्या लँडिंगपासून ते पृथ्वीवर विमानाच्या व्हर्टिकल लँडिंगपर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होऊ शकते, असे सांगण्यात आले..‘एअरोस्पेस’ अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. पी. ए. रामकृष्ण म्हणाले, ‘‘व्हीटीओएल तंत्रज्ञानामुळे विमानाला लांब धावपट्टीची गरज न पडता कमी जागेमध्ये त्याचे उड्डाण आणि लँडिंग शक्य होणार आहे. पर्वतीय प्रदेशात त्याचा निश्चित फायदा होणार आहे. द्रवरूप इंधनापेक्षा हायब्रीड रॉकेट मोटारचा वापर कमी गुंतागुंतीचा आणि अधिक सुरक्षित मानला जातो. संशोधकांनी व्हर्टिकल लँडिंगसाठी ‘हायब्रिड रॉकेट मोटार’च्या वापराची व्यवहार्यता अभ्यासली. या मोटार द्रव इंजिनांच्या तुलनेत अधिक सोप्या आणि सुरक्षित आहेत..याशिवाय, हायब्रीड रॉकेट प्रणाली त्यांच्या सुरक्षिततेमुळे आणि वेग नियंत्रित करण्याच्या क्षमतेमुळे लोकप्रिय होत आहेत. या प्रणालींमध्ये घन आणि द्रव रॉकेट इंजिनचे फायदे एकत्र आणण्यात आले आहेत. सध्या ‘व्हीटीओएल’ प्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यांना मोठ्या प्रमाणात देखभालीची आवश्यकता असते. त्यामुळे, विमान आणि मानवरहित हवाई वाहनाचे प्रपल्शन युनिट विकसित करण्याच्या उद्देशाने, संशोधकांनी हायब्रीड रॉकेट थ्रस्टरद्वारे चालणाऱ्या ‘प्लॅटफॉर्म’चा अभ्यास केला. नव्या तंत्रज्ञानामुळे विमानांना उभे उड्डाण आणि लँडिंग करता येते. त्यामुळे लांब धावपट्ट्यांसारख्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता राहत नाही. दुर्गम भागांमध्ये आणि कठीण भौगोलिक प्रदेशांमध्ये हवाईमार्गाद्वारे वाहतूक सुरू होईल. लांब धावपट्ट्या, मोठी विमानतळे उभारणे कठीण असलेल्या प्रदेशात त्याचा उपयोग होईल..सध्या अशा प्रदेशांमध्ये हेलिकॉप्टरच वापरले जाते; मात्र, स्थिर पंखांच्या विमानांच्या तुलनेत त्यांचा वेग, अंतर आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत मर्यादा आहेत. हे मॉडेल अधिक विकसित करून त्यातून अपेक्षित ध्येय निश्चितच साधता येणार आहे..Premium|Indian Armed Forces: भारतीय संरक्षण क्षेत्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मोठी झेप.जेव्हा ‘व्हीटीओएल’ प्रणाली व्यावसायिक वापरासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाच्या तयारी पातळीवर पोहोचेल, तेव्हा ती नागरी; तसेच लष्करी विमानवाहतुकीमध्ये क्रांतिकारक बदल घडवेल. हवाई वाहतूक मोठ्या विमानतळावर केंद्रित न राहता त्याची विभागणी शक्य होईल.-प्रा. पी. ए. रामकृष्ण, एअरोस्पेस अभियांत्रिकी विभागाचे अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.