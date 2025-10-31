देश

IIT Madras: ‘रन-वे’शिवाय होणार विमानाचे उड्डाण; ‘आयआयटी मद्रास’कडून व्हर्टिकल लँडिंगची चाचणी यशस्वी

Indian Research: आयआयटी मद्रासच्या संशोधकांनी व्हर्टिकल उड्डाण करणाऱ्या विमानाची हायब्रीड रॉकेट थ्रस्टरच्या साहाय्याने यशस्वी चाचणी केली आहे. या संशोधनामुळे दुर्गम भागांमध्ये लांब धावपट्टीशिवाय विमान उड्डाण शक्य होणार आहे.
नवी दिल्ली : ‘आयआयटी मद्रास’मधील संशोधकांनी उर्ध्वरेषीय उड्डाण आणि लँडिंग (व्हर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग-व्हीटीओएल) करणाऱ्या विमानाची; तसेच मानवरहित हवाई वाहनाची (यूएव्ही) चाचणी केली असून, ‘हायब्रिड रॉकेट थ्रस्टर’च्या साह्याने ही चाचणी करण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण संशोधनामुळे भविष्यात भल्या मोठ्या ‘रन-वे’शिवाय दुर्गम भागांतही विमानाचे उड्डाण शक्य होणार आहे.

