IIT Mumbai: 'आयआयटी मुंबई'चा वादग्रस्त निर्णय; 'ओन्ली व्हेज'ला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्याला लावला 10,000 रुपयांचा दंड

IIT Bombay Veg Only Policy: आयआयटी बॉम्बेनं पुन्हा एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. यामुळं व्हेज ओन्ली धोरणाचा वाद चिघळण्याची चिन्हं आहेत. कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या या धोरणाविरोधात निषेध आंदोलन केलं, त्या विद्यार्थ्याला १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (IIT Bombay student fined Rs 10000 for protesting against veg only policy)

आयआयटीनं काय घेतला निर्णय?

आयआयटी बॉम्बेच्या मेस कॉऊन्सिलनं १२, १३ आणि १४ व्या होस्टेलमधील सामाईक जेवणाच्या ठिकाणची प्रत्येकी सहा टेबलं शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात घेतला होता. काही विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या या धोरणाला विरोध करताना निषेध आंदोलन सुरु केलं होतं. यानंतर हा वाद उफाळून आला होता, त्याची नंतर देशभरात उलटसुलट चर्चाही झाली. (Latest Marathi News)

वातावरण बिघडवण्याचा आरोप

यानंतर संस्थेच्या एका समितीनं या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली असताना असं आढळून आलं की, काही विद्यार्थी जबरदस्तीनं या संस्थेतील वातावरण बिघडवण्याचं काम करत आहेत. त्यानंतर एका विद्यार्थ्यावर १०,००० रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर इतर दोन विद्यार्थ्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. (Marathi Tajya Batmya)

SMA अकाऊंटमधून पैसे कापणार

सोमवारी होस्टेल मॅनेजरनं संबंधित विद्यार्थ्याला ईमेलद्वारे कळवलं की, त्याला १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही रक्कम त्याच्या स्पेशन मेन्शन अकाऊंटमधून (SMA) वजा केले जातील. यासंदर्भात मेस काऊन्सिलनं विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि आंदोलन करणाऱ्या चर्चा करण्यासाठी बैठकही घेतली होती.