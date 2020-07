IIT मध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय? मग तुमच्यासाठी आहे ही महत्त्वाची बातमी

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या कोरोना व्हायरसमुळे सर्वच क्षेत्रांना याचा मोठा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी'ने (IIT) प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला. त्यानुसार, बारावी बोर्ड परीक्षेत 75 टक्के गुणांची असणारी अट काढून टाकण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतात सध्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यानुसार खबरदारी म्हणून बारावीच्या काही परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. पण आता त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 2020-21 मध्ये IIT च्या नियमांमधील या बदलांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता IIT प्रवेशासाठी बारावीमध्ये 75 टक्के गुण असावेत, ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. विद्यार्थी जर फक्त बारावी उत्तीर्ण असेल तर अशा विद्यार्थ्यांनाही IIT मध्ये प्रवेश घेता येणार आहे.

For admissions to #IITs, apart from qualifying the #JEE (Advanced), the eligibility was to secure either minimum score of 75% marks in class XII Board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations. @HRDMinistry @PIB_India @MIB_India @DDNewslive

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 17, 2020