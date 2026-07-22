Rain Red Alert : राज्यातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; २४ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मुसळधार सरींचा अंदाज

Maharashtra Rain Alert : राज्यात मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाला असून, आज (ता. २२) तब्बल २४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मॉन्सूनला पोषक ठरत असलेल्या कमी दाबाच्या सक्रिय पट्ट्यामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यास रेड अलर्ट, तर कोकण, नाशिक, सातारा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यासह सात भागांना ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. याशिवाय मुंबईसह काही जिल्ह्यांत जोरदार पावसाचा, तर विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानच्या श्रीगंगानगरपासून रोहतक, हमीरपूर, सिधी, रांची, दिघा ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत १.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत सक्रिय आहे. तसेच ईशान्य मध्य प्रदेश परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. उत्तर आंध्र प्रदेश किनारपट्टीलगत तसेच उत्तर छत्तीसगड परिसरातही उच्च स्तरावर चक्राकार वारे सक्रिय असून, ईशान्य अरबी समुद्रापासून दक्षिण गुजरात, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा ते बंगालच्या उपसागरापर्यंत कमी दाबामुळे द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व हवामान प्रणालींमुळे राज्यात पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार झाली आहे..मंगळवारी (ता. २१) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अकोला येथे राज्यातील उच्चांकी ३५.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. ढगाळ वातावरण आणि पावसामुळे राज्यातील बहुतांश भागांत कमाल तापमान ३० ते ३६ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहिले. दरम्यान, घाटमाथ्यावरील भिरा येथे राज्यातील सर्वाधिक १५० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Weather News Maharashtra : कमी दाब क्षेत्राचा हवामानावर परिणाम ४८ तासांत पाऊस वाढणार; पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट.मुसळधार पावसाची शक्यता (रेड अलर्ट) :पुणे घाटमाथाअतिजोरदार पावसाची शक्यता (ऑरेंज अलर्ट) :पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा.जोरदार पावसाची शक्यता (येलो अलर्ट) :मुंबई, रत्नागिरी, पुणे, नाशिक.विजांसह वादळी पावसाची शक्यता (येलो अलर्ट) :बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.