India Africa Partnership: भारत-आफ्रिका मैत्रीचा नवा अध्याय; 7 क्षेत्रांमध्ये दडल्यात 100 अब्ज डॉलर्सच्या अनेक संधी

भारत आणि आफ्रिका खंडातील आर्थिक संबंधांचा प्रवास आता एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. मागच्या चार लेखांमध्ये आपण इतिहास, ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजकारण आणि डिजिटल क्रांती या सर्वच आघाड्यांवर भारत-आफ्रिका भागीदारी मजबूत होत असल्याचे पाहिले. आगामी काळात दोन्ही प्रदेशांमधील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. हा टप्पा पार करताना, भारत आणि आफ्रिकेला भविष्यात काही क्षेत्रात व्यापाराच्या अनेक मोठ्या संधी मिळणार आहेत. .'AfCFTA' - आफ्रिकन मुक्त व्यापार क्षेत्रआगामी काळातील सर्वात मोठी संधी म्हणजे 'आफ्रिकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया' या कराराच्या माध्यमातून मिळणार आहे. आफ्रिकेतील 50 हून अधिक देशांनी एकत्र येऊन जगातील सर्वात मोठ्या 'मुक्त व्यापार क्षेत्राची' निर्मिती केली आहे. हा करार संपूर्ण आफ्रिकेला एकाच बाजारपेठेत जोडतो. या करारामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी आफ्रिकेचे दरवाजे पूर्णपणे उघडले आहेत..जर एखाद्या भारतीय कंपनीने आफ्रिकेतील एका देशात आपला उत्पादन प्रकल्प सुरू केला, तर तिला तिथून तयार केलेला माल आफ्रिकेतील इतर कोणत्याही देशात अत्यंत कमी किंवा शून्य कर भरून विकता येईल. यामुळे भारतीय गुंतवणुकीला आणि 'मेक इन इंडिया' उत्पादनांना आफ्रिकेत मोठी गती मिळणार आहे..7 क्षेत्रांमध्ये 100 अब्ज डॉलर्सच्या संधी :1. कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगआफ्रिका खंडाकडे जगातील एकूण लागवडीयोग्य जमिनीपैकी तब्बल ६०% जमीन उपलब्ध आहे, परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे तिथे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होत नाही. दुसरीकडे, भारताकडे कृषी तंत्रज्ञान आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात मोठा अनुभव आहे. भारतीय कंपन्या आफ्रिकेत जाऊन संयुक्त शेती, शीतगृहे, ट्रॅक्टर्स व कृषी यंत्रसामग्री पुरवणे आणि डाळी-तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे आफ्रिकेची अन्न सुरक्षेची गरज भागेल आणि भारताला हक्काचा आयात-निर्यात भागीदार मिळेल.2. औषध निर्मिती आणि आरोग्य सेवाआफ्रिकेत आजही स्वस्त आणि दर्जेदार औषधांची मोठी टंचाई आहे. भारतीय कंपन्या केवळ आफ्रिकेत औषधे निर्यात न करता, 'AfCFTA' चा फायदा घेऊन आफ्रिकेतच औषध निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करू शकतात. तसेच, जेनेरिक औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि आफ्रिकेत सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स उभारण्यात भारतीय आरोग्य क्षेत्राला मोठी संधी आहे..3. खनिज आणि दुर्मिळ संसाधनांचे उत्खननइलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारे कोबाल्ट, लिथियम, तांबे आणि इतर मौल्यवान खनिजे आफ्रिकन देशांमध्ये प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहेत. भारताच्या 'ईव्ही' आणि डिजिटल क्रांतीला गती देण्यासाठी या खनिजांची आवश्यकता आहे. भारतीय कंपन्या आफ्रिकेत खाणकाम आणि खनिज शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन पुरवठा साखळी मजबूत करू शकतात.4. फिनटेक आणि बँकिंग क्षेत्राचा विस्तारभारतात 'यूपीआय'आणि डिजिटल बँकिंगने क्रांती केली आहे. आफ्रिकेत अजूनही एक मोठी लोकसंख्या बँकिंग यंत्रणेच्या कक्षेबाहेर आहे, तिथे केवळ मोबाईल मनीचा वापर वाढतो आहे. भारताचे 'रुपे कार्ड' आणि 'यूपीआय' तंत्रज्ञान आफ्रिकन देशांमध्ये राबवून भारतीय फिनटेक कंपन्या तिथल्या बँकिंग डिजिटल पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलू शकतात.5. वस्त्रोद्योग आणि फॅशनआफ्रिकेत कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, पण कापडावर प्रक्रिया करून कपडे बनवण्याचे तंत्रज्ञान आणि कारखाने कमी आहेत. भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या आफ्रिकेत गारमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स सुरू करू शकतात. तिथून तयार कपडे आफ्रिकेला मिळणाऱ्या विशेष सवलतींचा फायदा घेऊन थेट युरोप आणि अमेरिकेच्या बाजारपेठेत कमी करात निर्यात केले जाऊ शकतात..6. पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माणआफ्रिकेत झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. त्यामुळे तिथे रस्ते, रेल्वे, परवडणारी घरे आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्यांना आफ्रिकेतील रस्ते, बंदरे आणि शहरी गृहनिर्माण प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवून मोठा व्यवसाय करण्याची संधी आहे.7. 'हरित ऊर्जा' आणि हवामान बदलात एकत्र वाटचाल :एक मोठी सकारात्मक संधी 'हरित ऊर्जा' क्षेत्रात आहे. भारत आणि आफ्रिका हे दोन्ही प्रदेश 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' चे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. आफ्रिकेत सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि भारताकडे सौर ऊर्जेचे उत्तम तंत्रज्ञान आहे. आगामी काळात सौर ऊर्जा, पर्यावरणपूरक शेती, जलसंधारण आणि ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांना एकत्र काम करण्याची अथांग संधी उपलब्ध आहे..थोडक्यात सांगायचे तर 'AfCFTA' च्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण होणाऱ्या एकात्मिक बाजारपेठेचा आणि भारताच्या तांत्रिक क्षमतेचा मेळ घातल्यास, व्यापार केवळ १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पाच पार करणार नाही, तर भारत-आफ्रिका आर्थिक भागीदारीला एक नवी जागतिक उंची देईल.