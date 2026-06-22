देश

Monsoon Inflation Impact: मॉन्सूनची मंद वाटचाल! महागाईचा मोठा फटका बसणार; जाणून घ्या कोणत्या वस्तू महागणार? सामान्यांच्या बजेटवर संकट

Inflation Impact: २०२६ च्या मान्सूनच्या मंद गतीचा परिणाम कृषी आणि महागाईवर होऊ लागला आहे. तांदूळ, डाळी, भाजीपाला आणि दूध यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.
Monsoon Inflation Impact

Monsoon Inflation Impact

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

यावर्षी देशात नैऋत्य मोसमी पावसाचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे. साधारणपणे, मोसमी पाऊस २० जूनपर्यंत उत्तर प्रदेशात पोहोचतो, पण यावेळी तो वेळेवर पोहोचलेला नाही. अनेक भागांमध्ये पाऊस कमी आहे आणि काही भागांमध्ये अजूनही तीव्र उष्णता आहे. हवामान विभागाच्या आणि ताज्या अहवालानुसार, जून २०२६ मध्ये देशात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडेल. ज्यामुळे कृषी आणि महागाई या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. यावर्षी अनेक कारणांमुळे मोसमी पावसाचा वेग मंदावला आहे: पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रणाली अधिक सक्रिय आहेत आणि समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांची प्रणाली कमकुवत आहे, ज्यामुळे पावसाच्या प्रगतीत अडथळा येत आहे.

Loading content, please wait...
Monsoon
Monsoon Session
monsoon update
Maharashtra monsoon season
Inflation impacts on retail prices
Maharashtra monsoon news