Monsoon Inflation Impact: मॉन्सूनची मंद वाटचाल! महागाईचा मोठा फटका बसणार; जाणून घ्या कोणत्या वस्तू महागणार? सामान्यांच्या बजेटवर संकट

यावर्षी देशात नैऋत्य मोसमी पावसाचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे. साधारणपणे, मोसमी पाऊस २० जूनपर्यंत उत्तर प्रदेशात पोहोचतो, पण यावेळी तो वेळेवर पोहोचलेला नाही. अनेक भागांमध्ये पाऊस कमी आहे आणि काही भागांमध्ये अजूनही तीव्र उष्णता आहे. हवामान विभागाच्या आणि ताज्या अहवालानुसार, जून २०२६ मध्ये देशात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडेल. ज्यामुळे कृषी आणि महागाई या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. यावर्षी अनेक कारणांमुळे मोसमी पावसाचा वेग मंदावला आहे: पश्चिमी वाऱ्यांच्या प्रणाली अधिक सक्रिय आहेत आणि समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांची प्रणाली कमकुवत आहे, ज्यामुळे पावसाच्या प्रगतीत अडथळा येत आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, जून २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यात पावसाचे प्रमाण अंदाजे २५% ते ३२% ने कमी होते. काही राज्यांमध्ये, विशेषतः मध्य आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये, ही तूट आणखी जास्त आहे. शिवाय, पॅसिफिक महासागरातील एल निनोसारख्या परिस्थितीमुळे मान्सून कमकुवत होऊ शकतो. यामुळे पावसाचे प्रमाण असमान झाले आहे, काही ठिकाणी जास्त तर काही ठिकाणी कमी पाऊस पडत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आसपासच्या राज्यांमध्ये मान्सूनला उशीर होत आहे. .One Nation One Ration : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय ! आता देशभरात कुठूनही घेता येणार रेशन; 'या' लोकांना होणार फायदा.साधारणपणे उत्तर प्रदेशात १८ ते २३ जून दरम्यान पाऊस पोहोचतो, पण यावेळी त्याला ५ ते १० दिवसांचा उशीर झाला आहे. उत्तर प्रदेशात जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात पाऊस सरासरीपेक्षा अंदाजे ३२% कमी होता आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात ही तूट ५०% पेक्षा जास्त आहे. याचा परिणाम शेतीवर होत आहे, कारण जून-जुलै हा खरीप पिकांच्या पेरणीसाठी सर्वात महत्त्वाचा काळ असतो. भारतीय शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून आहे. खरीप पिकांना, विशेषतः खरीप हंगामातील भात, कडधान्ये, मका, सोयाबीन, कापूस आणि ऊस यांसारख्या पिकांना, सुरुवातीच्या पावसाची आवश्यकता असते. .जर पावसाला उशीर झाला, तर शेतकरी पेरणी पुढे ढकलतात किंवा उशिरा करतात. याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. भात पिकाला सर्वाधिक फटका बसतो, कारण त्याला भरपूर पाण्याची गरज असते. जर पाऊस दीर्घकाळ कमी राहिला, तर भाताचे उत्पादन घटू शकते. ज्यामुळे भाताला अधिक भाव मिळतो. या सर्व गोष्टी एकमेकांशी घनिष्ठपणे जोडलेल्या आहेत. जर एकाचे संतुलन बिघडले, तर दुसऱ्यावर परिणाम होणे अटळ आहे..Gold-Silver Price Today : सोने-चांदीच्या दरात एकाच दिवशी प्रचंड उसळी; चांदी तब्बल 4,000 ने महागली, सोन्याचा काय भाव? पाहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर.पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम कडधान्यांवरही होतो. तूर, उडीद आणि मूग यांसारखी कडधान्ये ही प्रमुख खरीप पिके आहेत. अपुरा पाऊस पडल्यास त्यांच्या उत्पादनात घट होऊ शकते. भारत आधीच अनेक कडधान्यांसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे उत्पादन घटल्यास आयात वाढेल आणि त्याचा परिणाम परदेशी बाजारभावांवर जाणवेल. त्याचप्रमाणे, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया पिकांवरही परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढतील..देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, आपण २४ ते २६ दशलक्ष टन उत्पादन करतो आणि वार्षिक मागणी अंदाजे ३० दशलक्ष टन आहे. याचा अर्थ आपल्याला दरवर्षी ४ ते ६ दशलक्ष टन कडधान्ये आयात करण्याची गरज आहे.आफ्टाचे महासचिव सुनील बलदेवा यांनी सांगितले की, भारताने गेल्या वर्षी वाटाण्याची थोडी जास्त आयात केली होती, त्यामुळे या वर्षी कडधान्यांची एकूण आयात सुमारे २ ते २५ दशलक्ष मेट्रिक टन राहिली तरी ती पुरेशी ठरेल. .मुद्दा हा आहे की ही सर्व आकडेवारी अशा काळातील आहे जेव्हा मान्सून चांगला होता. पाऊस चांगला झाला होता, पण यावेळी मान्सूनचे स्वरूप उलटल्यास उत्पादनात घट होऊ शकते. ही घट किती असेल हे भविष्यात कळेल. तथापि, बाजारपेठ निश्चितपणे या भावनेचा आपापल्या परीने अर्थ लावेल. किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे ऊस उत्पादनात घट होऊ शकते. याचा अर्थ असा की साखरेच्या उत्पादनात घट, मिठाई महाग आहे. बिस्किटे, शीतपेये आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती भाजीपाला आणि फळांच्या किमतीही वाढू शकतात..PF खातेदारांसाठी खुशखबर! कारण न देता मिळणार PFची संपूर्ण रक्कम? जाणून घ्या नवा नियम.कमी पाऊस आणि तीव्र उष्णतेचा परिणाम केवळ धान्यांवरच होत नाही. टोमॅटो, कांदे, बटाटे आणि हिरव्या भाज्या ही सर्व नाशवंत पिके आहेत. जर पाऊस वेळेवर आला नाही, तर पुरवठा यंत्रणा कमकुवत होते आणि बाजारात भाजीपाल्याच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात. पूर्वी असे दिसून आले आहे की, मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे टोमॅटो आणि कांद्याच्या किमतीत अचानक वाढ होऊ शकते. कमी पावसामुळे जनावरांसाठी हिरव्या चाऱ्याची कमतरता भासू शकते, ज्यामुळे दूध उत्पादनात घट होऊ शकते..दूध महाग असू शकते. दही आणि तुपाचे भाव वाढू शकतात. ग्रामीण उत्पन्नावर दबाव वाढू शकतो हा परिणाम थोडा उशिरा दिसतो, पण दीर्घकाळ टिकतो. भारतातील महागाईमध्ये अन्नपदार्थांचा मोठा वाटा असतो. जेव्हा धान्य, भाजीपाला, दूध आणि कडधान्ये महाग होतात, तेव्हा एकूण महागाई वाढते. कमी पावसाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांवरच नाही, तर संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. ग्रामीण भागातील उत्पन्न घटते, ज्यामुळे बाजारातील क्रयशक्ती कमी होते..Monsoon Alert: पुण्यात अखेर मॉन्सूनची दमदार एन्ट्री; कोकण-मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा यलो अलर्ट, विदर्भात उष्णतेचा ऑरेंज इशारा कायम.अनेक तज्ज्ञांच्या मते, घाबरण्याची गरज नाही. मान्सून पूर्णपणे थांबलेला नाही, त्याचा वेग फक्त मंदावला आहे. जुलैच्या सुरुवातीला पावसाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. जुलैमध्ये चांगला पाऊस पडल्यास, खरीप पिकांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. देशाची सिंचन व्यवस्था आणि धान्यसाठा देखील पूर्वीपेक्षा चांगला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यास मदत होऊ शकते. हे जरी पूर्णतः गंभीर संकट नसले तरी, हा निश्चितच एक इशारा आहे. येत्या काही आठवड्यांतील पावसावरच महागाई वाढेल की दिलासा मिळेल हे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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