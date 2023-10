Naxalism: नक्षलवादाच्या समस्येवर तोडग्यासाठी दिल्लीत महत्वाची बैठक; CM शिंदे, फडणवीसांचीही हजेरी

By

नवी दिल्ली : देशातील डाव्या विचारांच्या अतेरिकी संघटनांबाबत अर्थात नक्षलवाद्यांच्या समस्येविरोधात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची शक्यता आहे. कारण यासंदर्भात राजधानी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महत्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह देशाचे सुरक्षा सल्लागर अजित डोवाल हे देखील उपस्थित आहेत. (Important meeting in Delhi to solve Naxalism issue CM Eknath Shinde Devendra Fadnavis also present)

मुख्यमंत्र्यांची हजेरी

एएनआयच्या वृत्तानुसार, अमित शहा यांनी नक्षलवाद्यांच्या समस्येवर तोडग्यासाठी आढावा बैठक बोलावली असून यामध्ये केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, अर्जुन मुंडा आणि देवुसिंह चौहान त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या बैठकीला उपस्थित आहेत. (Latest Marathi News)

तीन राज्यात नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव

त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे देखील या बैठकीला उपस्थित आहेत. या राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असल्यानं यांनाही या बैठकीला पाचारण करण्यात आलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

तसेच गृहसचिव अजय भला, आयबीचे संचालक तपन देका आणि एनआयए, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजीचे महासंचालक देखील या बैठकीला उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर ज्या भागात नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे त्या राज्यांचे गृहसचिव आणि प्रधान सचिव हे देखील या बैठकीला उपस्थित आहेत.

यापेक्षा अनेक गंभीर प्रश्न

नक्षलवादासंदर्भातील या बैठकीवर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. म्हणाले, नाव नक्षलवादाचा आहे पण कारणं वेगळी आहेत. नक्षलवादापेक्षा गंभीर बाब राज्यात सुरू आहे पण तिकडे मुख्यमंत्री जात नाहीत, त्यांना तो आक्रोश दिसत नाही.