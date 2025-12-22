Railways Fare Hike : आता रेल्वेचा प्रवासही महागणार! स्लीपर ते एसी कोचच्या तिकीट दरात मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे दर...

Indian Railways has announced a ticket fare hike for long-distance Mail and Express trains : देशात महागाईने आधीच कंबरड मोडलं असताना आता रेल्वेचा प्रवासही महागणार आहे. रेल्वेच्या तिकिटात १० ते ५० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय रेल्वे विभागाने घेतला आहे. २६ डिसेंबरपासून नवे तिकिटांचे दर लागू होतील, अशी माहितीही रेल्वे विभागांकडू देण्यात आली आहे. लांब पल्ल्याच्या मेल, एक्सप्रेस गाड्यांच्या तिकीटात ही वाढ करण्यात आल्याचं रेल्वेविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. २१५ किंवा त्यापेक्षा जास्त किमी प्रवासासाठी एक पैसा प्रति किलोमीटर दर इतके दर (Railways Fare) वाढवण्यात आले आहेत. या संदर्भात रेल्वे बोर्डाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. .सध्या लखनौ मेलच्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकॉनॉमी आणि स्लीपर कोचचे तिकीट अनुक्रमे १,९७० रुपये, १,१८० रुपये, ८४५ रुपये, ७५८ रुपये आणि ३३० रुपये इतके आहे. मात्र, २६ डिसेंबरपासून तिकीटांचे दर वाढणार असून अनुक्रमे १,९८० रुपये, १,१९० रुपये, ८५५ रुपये, ७९५ रुपये आणि ३४० रुपये इतके होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शताब्दी एक्सप्रेसच्या चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लासच्या तिकिटांचे दरही वाढणार आहे. सध्या याचे तिकिटांचे दर अनुक्रमे २,१६५ रुपये आणि १,४०५ रुपये आहे. हे दर वाढून आता अनुक्रमे २,१७६ रुपये आणि १,४१६ रुपये होणार आहे..Tatkal Booking New Rule: आता तत्काळ तिकिटासाठी ओटीपीची सक्ती! नवा नियम लागू कधीपासून लागू होणार? तारीख आली समोर.लखनौहून मुंबईला जाणाऱ्या पुष्पक एक्सप्रेसच्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी आणि स्लीपर कोचचे भाडे २६ डिसेंबरपासून अनुक्रमे ४,१०५ रुपये, २,४४४ रुपये, १,७२४ रुपये आणि ६७९ रुपये होण्याची शक्यता आहे. तसेच बेगमपुरा एक्सप्रेसच्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी आणि स्लीपर कोचचे भाडे अनुक्रमे ३,२३० रुपये, १,९३० रुपये, १,३७५ रुपये आणि ५४० रुपये होणार आहे..Mumbai Local Update: तिकीट काउंटर स्थलांतरित, ट्रेन थांब्यात सुधारणा...; मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे स्थानकावर मोठा बदल.दरम्यान, या भाडेवाढीमुळे रेल्वेला सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार असल्याची माहितती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दैनंदिन प्रवासी आणि अल्प पल्ल्याचा प्रवासासाठी कोणतीही तिकीटवाढ करण्यात आली नसल्याचं रेल्वे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याशिवाय आधीच आरक्षण केलेल्या प्रवाशांकडून वाढीव भाडे आकारले जाणार नाही, असेही रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे. लोकल (उपनगरीय) सेवा आणि मासिक पासच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही,असंही रेल्वे विभागाने सांगितलं आहे. यंदा रेल्वे तिकिटांच्या दरात ही दुसरी वाढ असून, यापूर्वी १ जुलै रोजी मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या भाड्यात प्रति किलोमीटर १ पैशांची वाढ करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.