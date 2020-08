श्रीनगर-बारामुल्ला महामार्गावर टळली मोठी दुर्घटना...

श्रीनगर: श्रीनगर-बारामुल्ला राष्ट्रीय महामार्गावर लष्कराच्या रोड ओपनिंग पार्टीला (आरओपी) एक बॉम्ब (आयईडी) सापडला. पेट्रोल पंपाजवळील पुलाखाली बसविण्यात तो ठेवला होता. लष्कराच्या जवानांनी वेळेत निकामी केल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये शोध मोहीम राबविली जात आहे. शोध मोहिमेदरम्यान पहाटेच्या सुमारास बॉम्ब आढळून आला. यानंतर श्रीनगर जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संचारबंदी 4 आणि 5 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. संचारबंदीच्या आदेशात म्हटले आहे की, आम्हाला अशी माहिती मिळाली आहे की, 'काही फुटीरवादी आणि पाकिस्तान समर्थित संघटना जिल्ह्यात 5 ऑगस्ट रोजी 'ब्लॅक डे' साजरा करणार आहेत. यामुळे श्रीनगर जिल्ह्यात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.' फुटीरतावादी संघटनेचे लोक हिंसक निदर्शने देखील करू शकतात. ज्यामुळे मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.

An Improvised Explosive Device (IED) like object that was recovered by troops of 29RR on Srinagar-Baramulla National Highway was destroyed by bomb disposal squad: Army #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2VEgXukYX5

— ANI (@ANI) August 4, 2020