दोन्ही पालक IAS असतील तर मुलांना OBC आरक्षण का द्यायचं? सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल; क्रीमी लेयर आणि EWS मधील फरक स्पष्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठीच्या 'क्रिमी लेयर' आरक्षणावर एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आयएएस अधिकारी असलेल्या पालकांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. जर विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या असतील आणि ते चांगले उत्पन्न मिळवत असतील, तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये. ओबीसींच्या 'क्रिमी लेयर'साठीच्या आरक्षणासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली..सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी विचारले की, जर दोन्ही पालक आयएएस अधिकारी असतील तर त्यांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा. शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे सामाजिक उन्नती होते. त्यामुळे, मुलांसाठी आरक्षणाची मागणी करणे हा कधीही उपाय ठरू शकत नाही. हा एक असा मुद्दा आहे ज्याकडे आपले लक्ष देणे आवश्यक आहे.".Delhi Riots Case: उमर खालीदला दिलासा! दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून तीन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर.ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या पालकांना चांगल्या नोकऱ्या आहेत आणि ते खूप चांगले उत्पन्न मिळवतात, तरीही ही मुले आरक्षणाची मागणी करत आहेत. बघा त्यांनी आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे. या विषयावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक आणि उच्चभ्रू वर्ग यांच्यातही काही फरक असायला हवा." .आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांचा संदर्भ देताना न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, EWS मध्ये सामाजिक मागासलेपण नसते, तर केवळ आर्थिक मागासलेपण असते. त्यामुळे, क्रिमी लेयरसाठीचे निकष EWS पेक्षा अधिक उदार असले पाहिजेत. जर दोघांनाही समान वागणूक दिली, तर कोणताही फरक राहणार नाही. काहीतरी संतुलन राखले पाहिजे. ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असू शकतात, .PM Modi Five Nation Tour : PM मोदी 5 देशांचा दौरा आटोपून मायदेशी परतले; भारतासाठी करून आणली 'एवढ्या' लाख कोटींची गेमचेंजर डील!.परंतु जेव्हा पालकांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आणि ते शिक्षणाची एक विशिष्ट पातळी गाठतात, तेव्हा दोघेही आयएएस अधिकारी असतात, दोघेही शासकीय सेवेत असतात. ते खूप चांगल्या पदांवर असतात. सामाजिक गतिशीलता अस्तित्वात असते. आता असे सरकारी आदेश आहेत जे या सर्व लोकांना वगळत आहेत आणि ते या वगळण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. याचाही विचार केला पाहिजे. खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.