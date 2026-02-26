आमदारासह निकटवर्तीयांवर इन्कम टॅक्सचा छापा, १० कोटींची रोकड जप्त; वऱ्हाडी बनून पोहोचले अधिकारी

अवैध खाण प्रकरणी चौकशीनंतर आमदारासह त्याच्या निकटवर्तींयांच्या निवासस्थानी आणि ठिकाणांवर छापा टाकल्यानं खळबळ उडालीय. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊत बसपाच्या एकमेव आमदाराच्या निवासस्थानी आयकर विभागानं छापा टाकला. या छाप्यात १० कोटींपेक्षा जास्त रोकड जप्त केली आहे. बुधवारपासून सुरू असलेली छाप्याची कारवाई गुरुवारी थांबली. अजूनही त्यांच्या कार्यालयासह निकटवर्तीयांवर छापा टाकला जात आहे. आमदाराचं नाव उमाशंकर सिंह असं आहे. .बलियातील रसडा विधानसभा मतदारसंघातून बसपाचे उमाशंकर सिंह हे आमदार आहेत. त्यांच्या निवासस्थानी बुधवारी आयकर विभागाने छापा टाकला. लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, कौशांबी, मिर्झापूर, प्रयागराजमध्ये ३० पेक्षा जास्त ठिकाणी एकाचवेळी छापा टाकला. ५० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचे पथक रात्री ११ वाजेपर्यंत चौकशी करत होते..३० हजारांची लाच घेतली अन् फसला, उपसंचालकाकडे ४ कोटींची रोकड, कोट्यवधींचं सोन् आणि अनेक ठिकाणी फ्लॅट; ट्रॉली बॅगेत पैसे.आयकर विभागाची तीन पथकं लखनऊत गोमतीनगर इथल्या उमाशंकर यांच्या निवासस्थानी दाखल झाली होती. छात्रशक्ति कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या ऑफिस आणि वजीर हसन रोडवर असलेल्या निकटवर्तीयाच्या ठिकाणांवर छापा टाकला. याशिवाय सोनभद्रमध्ये साई राम एंटरप्रायजेस कंपनीच्या नावे खाणकाम व्यवसाय करणाऱ्या उमाशंकर यांचा निकटवर्तीय असलेल्या सीबी गुप्ता याचीही चौकसी करण्यात येत आहे. आयकर विभागाला छाप्यानंतर चौकशीत कर चोरी आणि बेहिशोबी मालमत्तेची माहिती मिळाली आहे..उमाशंकर सिंह यांची छात्रशक्ति कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि साईराम एंटरप्रायजेस हे रस्ते आणि खाणकामाशी संबंधित काम करतात. गेल्या वर्षी कॅगने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये सोनभद्र इथं अवैध खाणकामातून ६० कोटींचा महसूल बुडाल्याचं म्हटलं होतं. कॅग रिपोर्टनंतरच आमदार उमाशंकर सिंह आणि त्यांचे निकटवर्तीय आयकर विभागाच्या रडारवर आले होते..आमदार उमाशंकर यांच्यावर छापा टाकण्यासाठी त्यांचाच बालेकिल्ला असलेल्या बलियात त्यांना कोणतीही कुणकुण न लागता घुसणं हे आव्हानात्मक काम होतं. सरकारी गाड्यांऐवजी आयकर विभागाने वऱ्हाडी बनून खासगी गाडीने पोहोचले. वाहनांवर महेंद्र कमार आणि संगीता कुमारी यांच्या लग्नाचे स्टिकर्स लावले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.