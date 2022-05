महाग पेट्रोल : भारत जगात ४२व्या स्थानी; जाणून घ्या कुठे सर्वाधिक दर?

By

नवी दिल्ली : भारतात महागाई दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पेट्रोलचेही भाव भारतात गगनाला भिडले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का की केवळ भारतातचं पेट्रोल महाग नाहीए. महाग पेट्रोल मिळणाऱ्या देशांमध्ये भारत ४२ व्या स्थानी आहे. म्हणजेच जगातील ४१ देशांमध्ये भारतापेक्षा महागडं पेट्रोल विकलं जात आहे. या यादीत ब्रिटन, जर्मनी, हॉंगकॉंग, इटली, नेदरलँडसह अनेक देशांचा समावेश आहे. तर शेजारील देशांपेक्षा महाग पेट्रोल भारतात मिळत आहे. (India 42 position in list of countries getting expensive petrol)

हेही वाचा: मनसेनं मारहाण केलेले उत्तर भारतीय थेट बृजभूषण यांच्या पत्रकार परिषदेत!

१०६ देशांमधील पेट्रोलची आकडेवारी काय सांगते?

बँक ऑफ बडोदा इकॉनॉमिक रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, ९ मे २०२२ पर्यंत पेट्रोलच्या किंमतींचा विस्तृत अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये जगभरातील १०६ देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. यातील आकडे पाहिल्यास भारतात पेट्रोलची किंमत १.३५ अमेरिकन डॉलर प्रति लिटर आहे. ज्यामुळं भारत ४२ व्या स्थानी आहे. म्हणजेच जगातील ४१ देश असे आहेत की पेट्रोलचा दर भारताहून अधिक आहे. ज्या देशांमध्ये भारताच्या तुलनेत पेट्रोल अधिक महाग आहे त्यामध्ये ब्रिटन, हॉंगकॉंग, फिनलँड, जर्मनी, इटली, नेदरलँड, ग्रीस, फ्रान्स, पोर्तुगाल आणि नॉर्वे या देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये पेट्रोल २ डॉलर प्रतिलिटरहून अधिक आहे.

हॉंगकॉंग - २.५८ डॉलर प्रति लिटर

जर्मनी - २.२९ डॉलर

इटली - २.२८ डॉलर

फ्रान्स - २.०७ डॉलर

इस्रायल - १.९६ डॉलर

ब्रिटन - १.८७ डॉलर

सिंगापूर - १.८७ डॉलर

न्यूझीलंड - १.७५ डॉलर

ऑस्ट्रेलिया - १.३६ डॉलर

हेही वाचा: काँग्रेस होणार तरुण; चिंतन शिबिरात नेत्यांच्या निवृत्तीचं वय निश्चित

जपान-चीन-अमेरिकेत पेट्रोल स्वस्त

भारताच्या तुलनेत जपान-चीन-अमेरिका या विकसित देशांमध्ये पेट्रोल स्वस्त आहे. सध्या भारत आणि टर्कीमध्ये पेट्रोलच्या किंमती जवळपास समान आहेत, म्हणजेच १.३५ डॉलर प्रतिलिटर.

जपानमध्ये १.२५ डॉलर

चीनमध्ये १.२१ डॉलर

अमेरिकेत ९८ सेंट

बांगलादेश - १.०५ डॉलर

पाकिस्तान - ७७ सेंट

श्रीलंकेत - ६७ सेंट