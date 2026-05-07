India Exports: भारताच्या निर्यातीत ऐतिहासिक उच्चांक! ८६३ अब्ज डॉलरचे उत्पन्न, सेवा क्षेत्राचे मोठे योगदान, ‘सेवा निर्यात महासत्ता’ सिद्ध

नवी दिल्ली : सेवा क्षेत्रातील नेत्रदीपक कामगिरीच्या जोरावर भारताच्या एकूण निर्यातीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ८६३.११ अब्ज डॉलरचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. मागील वर्षी ही निर्यात ८२५.२६ अब्ज डॉलर इतकी होती. वाणिज्यिक गुप्तचर आणि सांख्यिकी महासंचालनालय (डीजीसीआय अँड एस) आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .हा टप्पा केवळ विक्रमी मूल्यामुळेच महत्त्वाचा नाही, तर २०२५-२६ मधील प्रत्येक तिमाहीत स्वतंत्रपणे सर्वाधिक निर्यात नोंदवली गेली आहे. देशाच्या व्यापार इतिहासात प्रथमच अशी कामगिरी साध्य झाली आहे. एकूणच यंदाच्या निर्यात वाढीमध्ये सेवा क्षेत्राने ठळकपणे आघाडी घेतली आहे. निर्यातीतील ही वाढ ४.५९ टक्के नोंदवण्यात आली आहे. .विशेष म्हणजे, देशाच्या व्यापार इतिहासात प्रथमच २०२५-२६ मधील चारही तिमाहीत निर्यातीने उच्चांकी कामगिरी केली आहे. भारताच्या निर्यात क्षेत्रात सेवा क्षेत्राची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली असून ही निर्यात ८.७१ टक्क्यांनी वाढून ४२१.३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), व्यावसायिक उपाय आणि तज्ज्ञ सेवांना जागतिक स्तरावर मोठी मागणी असल्याने भारताचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे..वस्तू निर्यातीच्या बाबतीत वाढ तुलनेने मर्यादित राहिली. ती ४३७.७० अब्ज डॉलरवरून ४४१.७८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढली असून, ०.९३ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेचा परिणाम वाढीच्या गतीवर झाला असला, तरी भारताची वस्तू निर्यात सातत्याने वाढत राहिली आणि एकूण व्यापारात स्थिर आधार दिला..मात्र, या विक्रमी निर्यातीसोबत आयातीतही वाढ झाली आहे. एकूण आयात (वस्तू आणि सेवा) २०२५-२६ मध्ये ९७९.६५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, ती ९१९.९२ अब्ज डॉलरवरून ६.४९ टक्क्यांनी वाढली आहे. ही वाढ निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने एकूण व्यापार तूट वाढली आहे. वस्तू आयात ७.४६ टक्क्यांनी वाढून ७७४.९८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर सेवा आयात तीन टक्क्यांनी वाढून २०४.६७ अब्ज डॉलर झाली आहे..Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .‘सेवा निर्यात महासत्ता’ सिद्धसेवा निर्यात २०२५-२६ मध्ये ऐतिहासिक ४२१.३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून, २०२४-२५ मधील ३८७.५५ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ८.७१ टक्के भक्कम वाढ नोंदवली आहे. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान, व्यवसाय समाधान आणि व्यावसायिक कौशल्य यांना जागतिक स्तरावर वाढती मागणी मिळत राहिल्यामुळे भारताची सेवा निर्यात महासत्ता म्हणून ओळख अधिक दृढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.