Coronavirus : कोरोनाशी लढताना भारत, चीन-अमेरिकेच्या एक पाऊल पुढे; काय केलं भारतानं?

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. यातील मृतांसह बाधितांचा आकडा वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध स्तरावरून खबरदारी घेण्यात येत आहे. त्यानंतर आता विविध राज्यांनी शाळा, महाविद्यालय बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारकडून इतर देशांच्या तुलनेत विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. अमेरिका, इराण, चीनपेक्षा कडक तपासणी भारतात केली जात आहे. त्यासाठी आवश्यक साधनसामग्रीही तैनात करण्यात आली आहे. भारतातील विमानतळांवर तपासणी भारताने अमेरिकेपूर्वी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळावर तपासणी सुरु केली होती. भारतात 22 जानेवारीपासून कोरोना व्हायसरची चाचणी सुरु करण्यात आली. मात्र, अमेरिकेने भारतानंतर म्हणजे 25 जानेवारीपासून तपासणीस सुरुवात केली. कोरोनाची काही प्रकरणं समोर आली, तरीदेखील अमेरिकेने विमानतळार कोणतीही यंत्रणा उभी केली नाही, असे सांगितले जात आहे. बचावकार्यात भारत अग्रेसर भारताने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बचावकार्य सुरु केले आहे. चीन, इराण, इटली यांसारख्या देशांतून हजारो भारतीयांना मायदेशी परत आणले. रविवारी इराणहून 234 तर इटलीहून 218 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले. इतर देशातील नागरिकांनाही वाचविले अमेरिकेसारख्या सर्वात शक्तीशाली देशाने फक्त त्यांच्याच नागरिकांना त्यांच्या देशात आणले. मात्र, भारताने इतर 10 देशातील नागरिकांनाही बाहेर काढण्यास मोठी मदत केली. यामध्ये म्यानमार, बांगलादेश, चीन, अमेरिका, नेपाळ, श्रीलंका आणि मालदीव येथील नागरिकांचा समावेश आहे. वैद्यकीय व्यवस्था भारताता आत्तापर्यंत 70 हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 35 हजार लोकांना विशेष उपचार केले जात आहेत. तसेच या रुग्णांच्या सँपल टेस्टसाठी 65 लॅब आणि सेकंडरी टेस्टसाठी 32 लॅब आहेत.

