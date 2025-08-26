देश

India and Fiji : संरक्षण सहकार्य मजबुतीवर सहमती; भारत फिजीमध्ये यांच्यात करार, नरेंद्र मोदी-राबुका यांच्यात चर्चा

PM Narendra Modi : भारत–फिजी दरम्यान संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती झाली असून सात महत्त्वाच्या करारांवर शिक्कामोर्तब झाले. आरोग्य, शिक्षण, सागरी सुरक्षा आणि व्यापार क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याचा दोन्ही देशांचा निर्धार.
Updated on

नवी दिल्ली : भारत आणि फिजीदरम्यान संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यावर सहमती झाली आहे. भारत दौऱ्यावर आलेले फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी राबुका यांची आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत भेट झाली. त्यात संरक्षण कृती आराखड्यासह उभय देशामध्ये महत्त्वाच्या करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

