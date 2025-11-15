नवी दिल्ली : बिहार विधानसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाबरोबरच देशभरातील सात राज्यांत विधानसभेसाठीच्या आठ जागांवर पोटनिवडणुका झाल्या होत्या या आठ जागांचे निकालही आज लागले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील बडगाम आणि नगरोटा, राजस्थानातील अंता, झारखंडमधील घटशिला, पंजाबमधील तरनतारन, मिझोराममधील डांपा, ओडिशामधील नुआपाडा आणि तेलंगणातील ज्युबिली हिल्स या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकांत काश्मीर आणि तेलंगणात प्रस्थापित पक्षांचे उमेदवार पडल्याने या पक्षांसाठी हा धक्का मानला जात आहे..श्रीनगरजम्मू-काश्मीरमधील बडगाम आणि नगरोटा येथे झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, बडगाम येथे पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे (पीडीपी) उमेदवार आगा सईद मुंतझीर मेहदी यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार आगा सईद मेहमूद यांचा चार हजार ४७८ मतांनी पराभव केला. या मतदारसंघात एकूण १७ उमेदवार रिंगणात होते. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी २०२४च्या निवडणुकीमध्ये गंदरबल आणि बडगाम या दोन्ही ठिकाणहून निवडणूक लढवत दोन्ही ठिकाणी विजय मिळवला होता..Bihar Election Result 2025 Updates : बिहारमध्ये एनडीएने डबल सेंच्युरी ठोकली, महाआघाडीचा पराभव, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .त्यानंतर त्यांनी बडगाम येथील आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे येथे निवडणूक झाली. उमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये मतभेद असल्याने येथे पीडीपीला फायदा झाल्याचे मानले जात आहे. हा निकाल नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी धक्का मानला जात आहे. नगरोटा मतदारसंघात भाजपचे आमदार देवेंद्र सिंह राणा यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक झाली होती. हा मतदारसंघ स्वतःकडे राखण्यात भाजपला यश आले असून, येथे राणा यांची कन्या देवयानी राणा यांचा विजय झाला आहे..भुवनेश्वरओडिशातील नुआपाडा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने प्रचंड आघाडी घेत निर्णायक विजय मिळवला असून पक्षाचे उमेदवार जय ढोलकिया यांनी तब्बल ८३ हजार ७४८ मतांनी ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे. चार वेळा आमदार राहिलेले आणि बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) दिवंगत आमदार राजेंद्र ढोलकिया यांचे पुत्र जय ढोलकिया यांनी त्यांच्या वडिलांनी प्रतिनिधित्व केलेली जागा मिळवली आहे. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी ही जागा हातात असलेल्या ‘बीजेडी’ला यावेळी तिसऱ्या स्थानी समाधान मानावे लागले आहे. ‘बीजेडी’च्या स्नेहांगिनी छुरिया यांना ३८हजार ४०८ मते मिळाली आहेत तर काँग्रेसचे उमेदवार घासीराम माझी यांनी ४० हजार १२१ मते मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे. या पोटनिवडणुकीत एकूण १४ उमेदवार मैदानात होते..हैदराबादतेलंगणातील प्रतिष्ठेच्या ज्युबिली हिल्स विधानसभा पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने भारत राष्ट्र समितीला (बीआरएस) मोठा धक्का दिला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार व्ही नवीन यादव यांनी ‘बीआरएस’च्या एम. सुनीता गोपीनाथ यांना तब्बल २४ हजार ६५८ मतांच्या फरकाने पराभूत केले. ‘बीआरएस’चे आमदार मगांती गोपीनाथ यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. ‘बीआरएस’साठी हा निकाल मोठा धक्का मानला जात आहे. हा मतदारसंघ ‘बीआरएस’चा बालेकिल्ला मानला जाते. विजयानंतर येथील गांधी भवनमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार जल्लोष केला..दरम्यान, मिझोराममधील डांपा येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये येथील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या मिझो नॅशनल फ्रंटने(एमएनएफ) ही जागा स्वतःकडे राखण्यात यश मिळवले आहे. ‘एमएनएफ’चे उमेदवार आर. लालथंगलियाना यांनी झोराम पीपल्स मूव्हमेंटच्या वनलालसैलोवा यांचा ५६२ मतांनी पराभव केला. ‘एमएनएफ’चे आमदार लालरिंटलुआंगा सायलो यांच्या निधनामुळे येथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती..राजस्थानमधील अंता येथे काँग्रेसचे प्रमोद जैन भाया यांनी भाजपचे उमेदवार मोरपाल सुमन यांना १५ हजार ६१२ मतांनी पराभव केले. भाजप आमदार कन्वरलाल मीना हे गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाल्यामुळे येथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली. झारखंडमधील घटशिला येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (झेडएमएम) सोमेशचंद्र सोरेन यांनी भाजपचे बाबूलाल सोरेन यांचा ३८ हजार ५०० मतांनी पराभव केला. ‘झेडएमएम’चे आमदार रमेश सोरेन यांच्या निधनामुळे या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती..पंजाबमधील तरनतारन येथील पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे (आप) हरमितसिंग संधू यांनी शिरोमणी अकाली दलाच्या उमेदवार सुखविंदर कौर रंधवा यांचा १२ हजार मतांनी पराभव केला. ‘आप’चे आमदार काश्मीरसिंग सोहेल यांच्या निधनामुळे येथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती..Bihar Election Result 2025 Updates : बिहारमध्ये एनडीएने डबल सेंच्युरी ठोकली, महाआघाडीचा पराभव, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .विजयी उमेदवार मिळालेली मतेबडगाम : आगा सईद मुंतझीर मेहदी (पीडीपी) २१,५७६नगरोटा : देवयानी राणा (भाजप)४२,३५०अंता : प्रमोद जैन ‘भाया’ (काँग्रेस)६९,५७१घटशिला : सोमेशचंद्र सोरेन (झामुमो)१,०४,९३६तरनतारन : हरमीतसिंग संधू (आप)४२,६४९डांपा : डाॅ. आर. लालथांगलियाना (मिझो नॅशनल फ्रंट)६,९८१नुआपाडा : जय ढोलकिया (भाजप) १,२३,८६९ज्युबली हिल्स : नवीन यादव (काँग्रेस)९८,९८८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.