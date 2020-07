भारतातून 31 जुलैपर्यंत आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्दच, फक्त या विमानांना परवानगी

नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरसचा धोका वाढत चालला असून DGCA ने सर्व इंटरनॅशनल कमर्शियल पॅसेंजर फ्लाइट 31 जुलैपर्यंत रद्द करण्यात आल्याचं सांगितलं. शुक्रवारी डीजीसीएकडून याबाबात माहिती देण्यात आली. या माहितीनुसार, भारतात कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डीजीसीएकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, इंटरनॅशनल कार्गो आणि डीजीसीएकडून सूट देण्यात आलेल्या विमानांच्या उड्डाणावर हा नियम लागू नाही. याआधी इंटरनॅशनल कमर्शियल पॅसेंजर फ्लाइट्स 15 जुलैपर्यंत रद्द करण्यात आल्या होत्या.

केंद्रीय नागरी हवाई उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं होतं की, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे पुन्हा सुरु होण्यासाठी भारत इतर देशांवर अवलंबून आहे. नव्याने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरु करण्याचा निर्णय तेव्हा घेतला जाईल ज्यावेळी देश विदेशातील प्रवाशांना इथं लावण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यात येतील किंवा हटवण्यात येतील. विमाने उतरवण्यासाठी परवानगी इतर देशांकडून मिळणे गरजेचे आहे. भारताने कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन केल्यानंतर 25 मे रोजी देशांतर्गत उड्डाणे सुरु केली आहेत.

हरदीप सिंग पुरू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 10 टक्क्यांहून कमी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होत आहेत. कारण फक्त आपल्याच नागरिकांना देशात येण्याची परवानगी आहे. परदेशी नागरिकांना देशात येण्यावर पूर्ण बंदी आहे. अनेक देश असेही आहेत ज्यांनी काही इतर देशांमधून येण्यास परवानगी देत आहेत. मात्र त्यासाठी क्वारंटाइनची अट आहे.

Ban on international commercial passenger flights to and from India extended till July 31, 2020. pic.twitter.com/6nltrHkG7d

— ANI (@ANI) July 3, 2020