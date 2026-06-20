FDC drugs ban: मोठा निर्णय! केंद्राकडून १६ प्रकारच्या‘एफडीसी’ औषधांवर बंदी; 'या' मेडिसिन्सचा समावेश

नवी दिल्ली, ता. २० (पीटीआय) : सार्वजनिक आरोग्याला असलेला धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १६ ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) औषध मिश्रणांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. कोणत्याही समाधानकारक वैद्यकीय कारणमिमांसेविना या औषधांचा वापर सुरू होता. त्यांच्या सेवनानंतर संभाव्य धोक्यांच्या तुलनेत ते फारसे लाभदायक नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे आणि औषधांचा तर्कसंगत प्रभावी वापर वाढवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केवळ प्रभावी आणि शास्त्रीयदृष्ट्या प्रमाणित औषधेच जनतेला उपलब्ध व्हावीत, याची खबरदारीच या निर्णयाद्वारे घेण्यात आली आहे. ‘एफडीसी’ औषधे म्हणजे दोन किंवा अधिक सक्रिय औषधी घटकांचे (एपीआय) ठराविक प्रमाणात केलेले मिश्रण असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘एफडीसी’ औषधांच्या पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (डीटीएबी) विविध औषध मिश्रणांची तपासणी करण्यासाठी अन् वैद्यकीय आधार नसलेली किंवा संभाव्य हानिकारक, धोकादायक औषधे निवडण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती..आरोग्य मंत्रालयाने नमूद केले आहे, की वैद्यकीय उपचारांमध्ये समावेश असलेल्या या १६ ‘एफडीसी’ औषधांचे उत्पादन, विक्री, वितरण आणि पुरवठा यावर देशभरात तात्काळ प्रभावाने बंदी लागू करण्यात आली आहे. या औषध मिश्रणांत वैद्यकीय तर्कसंगत प्रभावशाली उपचारांचा अभाव असून ही औषधे जोखमीच्या तुलनेत अजिबात फायदेशीर नसल्याचे आढळले आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० च्या कलम २६ (अ)अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ही बंदी घालण्यात आली आहे. रुग्ण सुरक्षितता वाढीसाठी अन् औषधांचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सर्व राज्यांचे औषध नियंत्रक, नियामक प्राधिकरणे आणि अंमलबजावणी यंत्रणांना या अधिसूचनेची कडक अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्पादक, आयातदार अन् वितरकांनाही कायद्याचे पालन करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..प्रतिबंधित औषधे पुढीलप्रमाणे...बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांच्या मिश्रणांमध्ये ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिडसह इथोहेप्टाझिन; डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल आणि क्लिडिनियम ब्रोमाइड; डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड आणि क्लोरडायझेपॉक्साइड; ग्लिक्लाझाइडसह क्रोमियम पिकोलिनेट आणि पॅरासिटामॉलसह लिग्नोकेन यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अनेक प्रतिजैविकांच्या (अँटीबायोटिक्स) मिश्रणांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अमोक्सिसिलिनसह सेराटिओपेप्टिडेज, अमोक्सिसिलिनसह सेराटिओपेप्टिडेज आणि लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजीन्स, अमोक्सिसिलिनसह क्लोक्सासिलिन, लॅक्टिक ॲसिड बॅसिलस आणि सेराटिओपेप्टिडेज, सेफाड्रॉक्सिलसह प्रोबेनेसिड आणि सेफुरोक्झिमसह सेराटिओपेप्टिडेज यांचा समावेश आहे. प्रतिबंधित औषध यादीत त्वचाविकारांशी अन् त्वचेची निगा राखणाऱ्या मिश्र औषधांचाही समावेश असून, त्यात कोरफड (अलोवेरा) किंवा कोरफडीच्या अर्कासह व्हिटॅमिन ई, जोजोबा ऑईल, ऑरेंज ऑईल, व्हीट जर्म ऑईल, टी ट्री ऑईल, अलँटोइन आणि डी-पँथेनॉल यांसारख्या घटकांचे मिश्रण असलेल्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.