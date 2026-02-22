India Brazil Trade: ब्राझीलकडून मिळणार खनिजे; संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यालाही आणखी बळ

नवी दिल्ली : भारत आणि ब्राझीलने पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांच्यात शनिवारी झालेल्या व्यापक चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला..भारताला ब्राझीलकडून मोठ्या प्रमाणात दुर्मिळ खनिजे आयात करता येतील. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावरही यावेळी विशेष भर देण्यात आला. भारत दौऱ्यावर आलेले लुला हे ‘एआय’ परिषदेमध्ये देखील सहभागी झाले होते. त्यानंतर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत त्यांची द्विपक्षीय बैठक झाली..ऊर्जा, कृषी, संरक्षण, आरोग्य आणि औषधनिर्मिती आदी क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाले. अध्यक्ष लुला यांच्या भारत दौऱ्याचे स्वागत करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘‘दोन्ही देशांमधील संबंध विश्वास, आपुलकी आणि समान उद्दिष्टांवर आधारलेले आहेत..Donald Trump Trade Policy : डोनाल्ड ट्रम्प पडले एकटे, भारत बनणार जागतिक आर्थिक बदलाचे केंद्र, व्यापारी राजकारण वेगळ्या वळणावर.भारत–ब्राझील संबंधांना अध्यक्ष लुला यांच्या विचारसरणीचा आणि प्रेरणादायी नेतृत्वाचा दीर्घकाळ लाभ झाला आला आहे. ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतील देश भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे.’’.दक्षिणेचा आवाज बुलंदतंत्रज्ञान व नवोपक्रम क्षेत्रातील सहकार्य केवळ दोन्ही देशांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिणेकडील जगासाठी महत्त्वाचे असल्याचे नमूद करत पंतप्रधान मोदींनी पुढील पाच वर्षांत भारत–ब्राझील व्यापार २० अब्ज डॉलरच्या घरात जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. ‘‘दोन्ही देश एकत्र काम करत असतील, तर दक्षिणेचा आवाज अधिक बळकट आणि प्रभावी होतो,’’ असे ते म्हणाले..दहशतवाद आणि त्याला पाठबळ देणाऱ्या शक्ती संपूर्ण मानवतेच्या शत्रू आहेत, याबाबत भारत आणि ब्राझीलमध्ये एकमत आहे. दोन्ही देशांतील ही वाढती भागीदारी केवळ द्विपक्षीय नव्हे तर जागतिक स्तरावरही महत्त्वाची ठरणार आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.