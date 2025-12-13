India Census 2027: २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटीची मंजुरी; दोन टप्प्यांत होणार प्रक्रिया

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२७ मध्ये होत असलेल्या जनगणना प्रक्रियेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. दोन टप्प्यांत होणाऱ्या या जनगणनेमध्ये जातींचीही गणना होईल..यासोबतच खोबऱ्याच्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याचा आणि कोळशाचा औद्योगिक उपयोग व निर्यातीसाठी ‘कोलसेतू’ योजनेला सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात जनगणना प्रक्रियेसाठीच्या आर्थिक तरतुदीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले..जनगणना दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिला टप्पा पुढील वर्षी २०२६ मध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पार पडेल त्यात गृह-सूचीकरण आणि गृहनिर्माण गणना होईल. त्यानंतर फेब्रुवारी-२०२७ मध्ये जनगणना होईल. यात ३० लाख कर्मचारी घरोघरी जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करतील. या माध्यमातून १.०२ कोटी मानव दिवसांचा रोजगार तयार होईल..या संपूर्ण प्रक्रियेत डेटा संकलनासाठी मोबाइल अॅपचा आणि देखरेखीसाठी केंद्रीकृत पोर्टलचा वापर केला जाणार असून १९४८ चा जनगणना कायदा आणि १९९० च्या जनगणना नियम प्रक्रियेनुसार ही प्रक्रिया पार पडणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जनगणना प्रक्रियेबद्दल सांगितले, की ‘‘याआधीची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती तर कोरोना महासाथीमुळे २०२१ मध्ये या प्रक्रियेला ब्रेक लागला होता..पुढील वर्षी जगातील सर्वांत मोठी जनगणना होणार असून यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. ही सर्व माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य ती काळजी घेतली जाईल. यंदाच्या जनगणनेत यात जातींचीही गणना केली जाणार असून जनगणनेसाठी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नावलीबाबत अधिसूचना काढली जाईल..त्यामध्ये जात, गोत्र, आडनाव, धर्म यासारख्या तपशीलांबाबतच्या प्रश्नांचा समावेश असेल. गणनाप्रक्रियेत व्यक्तींकडून सांगितल्या जाणाऱ्या जातीची नोंद केली जाईल. जात सांगण्याची इच्छा नसणाऱ्यांना तशी मुभा देण्यात येईल. मात्र नोंदणीचा सर्व तपशील अधिसूचित केला जाईल. या प्रक्रियेमध्ये वय, धर्म, भाषा, शिक्षण, रोजगार स्थिती, घराची स्थिती, मूलभूत सुविधा आणि अपंगत्व याबाबतची माहिती घेतली जाईल. तसेच आर्थिक उत्पन्नाचाही तपशील नोंदविला जाणार आहे.’’.Cabinet Decision: जनगणनेसाठी मोठं बजेट मंजूर; ऊर्जा सुधारणा आणि कृषी क्षेत्रात बदल अन्..., केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६ च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) मंजुरी दिली. यात गोटा खोबऱ्यासाठी १२ हजार ३०० रुपये तर खोबरे वाटीसाठी १२ हजार ०२७ रुपये प्रतिक्विंटल एमएसपी निश्चित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.