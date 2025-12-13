देश

India Census 2027: २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटीची मंजुरी; दोन टप्प्यांत होणार प्रक्रिया

Union Cabinet Approves Budget for Census 2027: केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देत जातींची गणनाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच खोबऱ्याच्या एमएसपीमध्ये वाढ व ‘कोलसेतू’ योजनेलाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली.
India Census 2027

India Census 2027

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२७ मध्ये होत असलेल्या जनगणना प्रक्रियेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. दोन टप्प्यांत होणाऱ्या या जनगणनेमध्ये जातींचीही गणना होईल.

Loading content, please wait...
Farmer
policy
Employees
Security
PM Narendra Modi
population
caste

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com